La construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N.º 386 “Julio Maiztegui” de Pueblo Andino, en el departamento Iriondo, registra un avance del 80 % y se acerca a su finalización. Los trabajos se concentran actualmente en las instalaciones y terminaciones interiores y exteriores de la estructura ubicada en la intersección de las calles Alem y Alvear.
Pueblo Andino: la Escuela Julio Maiztegui está cada vez más cerca de tener edificio propio
La construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria N.º 386 “Julio Maiztegui” se encuentra en la etapa de instalaciones y terminaciones. El establecimiento tendrá más de 1.000 metros cuadrados cubiertos, cinco aulas, talleres y un salón de usos múltiples. La inversión provincial supera los $2.900 millones.
El proyecto había quedado paralizado cuando estaba bajo la órbita del Gobierno nacional y posteriormente fue retomado por la Provincia de Santa Fe, que destinó recursos para garantizar la continuidad de los trabajos.
La obra está a cargo de la empresa Capaze SRL y demanda una inversión provincial superior a los $2.900 millones.
La construcción permitirá que la comunidad educativa de la Escuela Julio Maiztegui cuente con un edificio propio, luego de años de funcionamiento en instalaciones prestadas que resultan insuficientes para las necesidades de la institución.
Avanzan las instalaciones y las terminaciones
En esta etapa, las tareas incluyen la colocación de pisos y zócalos, la pintura interior y exterior de las aulas y los talleres, y la instalación de aberturas, vidrios y luminarias. También se trabaja en la colocación de los frentes de los placares previstos para los espacios destinados a talleres.
En paralelo, avanzan las instalaciones de agua fría y caliente en los sanitarios de los estudiantes y en el sector administrativo. Además, se ejecutan trabajos vinculados al sistema de desagües pluviales y su conexión con los albañales.
En los espacios exteriores se realizan excavaciones y se colocan los marcos necesarios para completar estas instalaciones, mientras continúan las tareas correspondientes a los distintos sectores del establecimiento.
Un edificio de más de 1.000 metros cuadrados
El proyecto contempla una superficie cubierta superior a los 1.000 metros cuadrados, con espacios diseñados para responder a las necesidades de una escuela secundaria.
El edificio contará con cinco aulas, un centro de recursos multimediales, un taller multipropósito y un salón de usos múltiples (SUM) con cantina. También tendrá un playón deportivo destinado a las clases de educación física y a las actividades recreativas.
La infraestructura se completará con dependencias administrativas y docentes, entre ellas dirección, vicedirección, secretaría, sala de profesores, office y espacio para la cooperadora. Además, dispondrá de sanitarios para el funcionamiento cotidiano de la institución.
La distribución de los ambientes apunta a reunir en una misma sede las actividades pedagógicas, administrativas, deportivas y de convivencia de la comunidad escolar.
Una respuesta a una demanda de la comunidad educativa
Actualmente, la Escuela Secundaria N.º 386 funciona en espacios prestados, una situación que limita las posibilidades de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.
La finalización del nuevo edificio permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, además de ofrecer espacios específicos para las distintas propuestas pedagógicas y recreativas.
Con un 80 % de avance, la obra transita una etapa decisiva para concretar una demanda sostenida de estudiantes, docentes y familias de Pueblo Andino. Una vez finalizados los trabajos, la institución podrá disponer de una sede propia, diseñada para acompañar su funcionamiento y las necesidades de la comunidad educativa.