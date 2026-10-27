Departamento Iriondo

Pueblo Andino: la Escuela Julio Maiztegui está cada vez más cerca de tener edificio propio

La construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria N.º 386 “Julio Maiztegui” se encuentra en la etapa de instalaciones y terminaciones. El establecimiento tendrá más de 1.000 metros cuadrados cubiertos, cinco aulas, talleres y un salón de usos múltiples. La inversión provincial supera los $2.900 millones.