Departamento Las Colonias

Humboldt puso en marcha su historia con un desfile de tractores antiguos

La actividad se realizó el domingo frente al Museo Histórico de la Colonia e incluyó la puesta en marcha de tractores antiguos y un desfile por las calles de la localidad. La propuesta, organizada por la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia, convocó a quienes se acercaron a compartir una jornada dedicada a la historia y la tradición rural.