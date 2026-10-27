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Humboldt puso en marcha su historia con un desfile de tractores antiguos

La actividad se realizó el domingo frente al Museo Histórico de la Colonia e incluyó la puesta en marcha de tractores antiguos y un desfile por las calles de la localidad. La propuesta, organizada por la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia, convocó a quienes se acercaron a compartir una jornada dedicada a la historia y la tradición rural.

Humboldt revivió la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores antiguos. Foto: Gentileza Museo Histórico de la ColoniaHumboldt revivió la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores antiguos. Foto: Gentileza Museo Histórico de la Colonia
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Humboldt vivió el pasado fin de semana una jornada dedicada a recuperar y poner en valor la historia de la maquinaria agrícola, con una nueva edición de la puesta en marcha de tractores antiguos y un desfile por las calles de la localidad.

Humboldt revivió la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores antiguosHumboldt revivió la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores antiguos. Foto: Gentileza Museo Histórico de la Colonia

La actividad se desarrolló frente al Museo Histórico de la Colonia y fue organizada por la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia, con una propuesta que permitió acercar a vecinos y aficionados parte del patrimonio vinculado con el desarrollo productivo de la región.

Bajo la consigna de mantener viva la memoria del trabajo rural, el encuentro reunió a quienes disfrutan de los vehículos históricos y de las máquinas que acompañaron la evolución de las tareas agrícolas a lo largo del tiempo.

Los motores antiguos volvieron a rugir

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la puesta en marcha de tractores antiguos, que permitió apreciar el funcionamiento de motores y maquinaria de otras épocas.

Humboldt revivió la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores antiguosHumboldt revivió la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores antiguos. Foto: Gentileza Museo Histórico de la Colonia

A esta actividad se sumó un desfile de maquinaria agrícola tradicional por las calles de Humboldt. De esta manera, los equipos históricos salieron al encuentro de la comunidad y ofrecieron una oportunidad para reconocer las características de las máquinas que tuvieron un papel importante en la transformación del campo.

La propuesta combinó exhibición, historia y tradición, en un recorrido por parte de la evolución tecnológica que acompañó el crecimiento de la producción agropecuaria regional.

El museo como espacio de encuentro con la historia

El Museo Histórico de la Colonia fue el punto de encuentro de una actividad que buscó fortalecer el vínculo de la comunidad con sus raíces y preservar la memoria de las generaciones que contribuyeron al desarrollo de Humboldt y su zona de influencia.

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La Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia impulsó esta iniciativa con el objetivo de compartir el patrimonio histórico local y generar un espacio de encuentro entre vecinos, visitantes y aficionados a la maquinaria agrícola antigua.

Una jornada para mantener viva la tradición rural

A través de la puesta en marcha y el desfile, la actividad permitió destacar la importancia de conservar los tractores y las máquinas que forman parte de la historia productiva de la región.

Humboldt revivió la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores antiguosHumboldt revivió la historia de la maquinaria agrícola con una puesta en marcha de tractores antiguos. Foto: Gentileza Museo Histórico de la Colonia

Al finalizar el encuentro, los organizadores agradecieron la participación del público y destacaron el acompañamiento recibido durante la jornada, que definieron como una oportunidad para compartir la historia en movimiento.

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La convocatoria cerró con el compromiso de continuar promoviendo este tipo de iniciativas, que contribuyen a preservar el patrimonio histórico y a transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la maquinaria agrícola en la identidad rural de Humboldt.

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