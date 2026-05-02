En un nuevo paso para consolidar el sistema local de protección de derechos, la comuna de Cayastá avanzó en la firma de convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, en el marco de una estrategia que busca fortalecer las políticas públicas orientadas a niñas, niños y adolescentes.
Cayastá fortalece la protección de la niñez con nuevos convenios provinciales
La comuna de Cayastá firmó nuevos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe para fortalecer las políticas de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa apunta a mejorar la intervención territorial y ampliar recursos para los equipos locales.
El acto contó con la participación del presidente comunal Edgardo Berli, quien destacó la importancia de sostener el trabajo articulado con el Gobierno provincial para garantizar una respuesta integral ante las distintas problemáticas que atraviesan las infancias.
Los acuerdos rubricados tienen como eje central profundizar la cooperación entre los distintos niveles del Estado, con el objetivo de mejorar la capacidad de intervención en territorio y consolidar dispositivos de acompañamiento que prioricen el bienestar y el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.
Más recursos para la intervención territorial
Uno de los aspectos centrales de los convenios es el fortalecimiento de los equipos locales, que cumplen un rol clave en la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y en el acompañamiento de las familias.
A través de estos acuerdos, se prevé la incorporación de mayores recursos económicos y herramientas de trabajo que permitirán optimizar la atención, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las intervenciones. Esto se traduce en una presencia más cercana del Estado en el territorio y en respuestas más ágiles frente a las demandas sociales.
Las políticas de niñez requieren una mirada integral y sostenida en el tiempo. En este sentido, la articulación entre la Provincia y la comuna aparece como un factor clave para evitar abordajes fragmentados y asegurar la continuidad de las acciones.
Desde la gestión local remarcaron que estos convenios permiten consolidar una red de trabajo que involucra a distintas áreas y actores sociales, fortaleciendo el enfoque de derechos y promoviendo estrategias que no solo atiendan situaciones de emergencia, sino que también apunten a la prevención y la inclusión.
La niñez como prioridad en la agenda pública
Autoridades comunales destacaron que la firma de estos acuerdos ratifica la decisión de ubicar a la niñez en el centro de las políticas públicas. En un contexto social complejo, sostener y ampliar estos programas resulta fundamental para garantizar igualdad de oportunidades y construir entornos más seguros y protectores.
El compromiso asumido apunta a continuar generando acciones que promuevan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, entendiendo que la inversión en las infancias no solo responde a una obligación del Estado, sino también a una estrategia clave para el futuro de la comunidad.