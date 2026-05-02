Articulación

Cayastá fortalece la protección de la niñez con nuevos convenios provinciales

La comuna de Cayastá firmó nuevos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe para fortalecer las políticas de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa apunta a mejorar la intervención territorial y ampliar recursos para los equipos locales.