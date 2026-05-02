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Jóvenes en acción: se suman promotores para fortalecer la conciencia ambiental en Rafaela

El municipio de Rafaela inició la formación de nuevos promotores ambientales que se sumarán al trabajo territorial del programa “Creando Conciencia”. La iniciativa, sostenida desde hace 18 años, busca fortalecer la educación ambiental y ampliar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.