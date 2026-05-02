En un paso clave hacia la mejora del tratamiento de residuos, la ciudad de Villa Gobernador Gálvez recibió nuevo equipamiento en el marco de una política provincial orientada a optimizar la gestión de los residuos sólidos urbanos en Santa Fe.
Villa Gobernador Gálvez fortalece su sistema de gestión de residuos con nueva inversión provincial
“Desde que conformamos este espacio hemos invertido mucho en equipamiento. Un ejemplo es la reciente adquisición de un tanque para focos de incendio, algo fundamental porque muchas veces los residuos levantan temperatura y generan combustión espontánea”, explicó.
La entrega se realizó en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y forma parte de una estrategia que alcanzará a cerca de 150.000 habitantes de la región.
El acto fue encabezado por autoridades del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, quienes distribuyeron herramientas destinadas tanto al consorcio GIRSU como a las localidades que lo integran.
El objetivo central es mejorar la separación en origen, fortalecer la recolección diferenciada y optimizar el tratamiento de los residuos, con una mirada de mediano y largo plazo.
Equipos
En el caso de Villa Gobernador Gálvez, el municipio incorporó 85 composteras domiciliarias y 8 composteras comunitarias e institucionales, orientadas a promover la valorización de residuos orgánicos. Además, se sumaron 17 campanas de reciclaje de un metro cúbico, 30 cestos urbanos y 40 bolsones tipo “big bag” para la recolección de materiales reciclables.
En paralelo, la provincia distribuyó 190 tachos de 10 litros para la gestión de residuos orgánicos domiciliarios entre Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, Alvear y Pueblo Esther, en una acción coordinada que apunta a homogenizar prácticas en toda el área metropolitana.
Uno de los ejes más relevantes de la entrega fue la incorporación de un camión roll off junto a seis bateas, destinados a la recolección de residuos voluminosos. Este equipamiento será compartido entre las localidades del consorcio, lo que permitirá optimizar recursos y mejorar la capacidad operativa ante un tipo de desecho que suele presentar mayores dificultades logísticas.
Trabajo conjunto
El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, destacó el trabajo conjunto entre municipios y valoró el crecimiento sostenido del consorcio GIRSU.
“Desde que conformamos este espacio hemos invertido mucho en equipamiento. Un ejemplo es la reciente adquisición de un tanque para focos de incendio, algo fundamental porque muchas veces los residuos levantan temperatura y generan combustión espontánea”, explicó.
Ricci subrayó además la importancia del nuevo aporte provincial: “Este equipamiento no solo fortalece a cada localidad, sino que impacta directamente en más de 150 mil vecinos de la región. Estamos orgullosos del camino recorrido, aunque sabemos que todavía queda mucho por hacer”.
Por su parte, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, remarcó que la política de residuos se apoya en planificación técnica y financiamiento sostenido. “Cuando asumimos, realizamos un diagnóstico que presentamos al gobernador Maximiliano Pullaro, donde planteamos la necesidad de un acompañamiento decisivo de la provincia, con reglas claras e inversiones concretas”, señaló.
El funcionario destacó que el fortalecimiento de los consorcios permite “salir de la discrecionalidad política” y avanzar en soluciones estructurales basadas en criterios técnicos. En esa línea, anticipó que se trabaja en la viabilidad de una nueva celda de disposición final, lo que permitiría extender entre cinco y seis años la capacidad operativa del sistema.