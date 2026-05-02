Medioambiente

Villa Gobernador Gálvez fortalece su sistema de gestión de residuos con nueva inversión provincial

“Desde que conformamos este espacio hemos invertido mucho en equipamiento. Un ejemplo es la reciente adquisición de un tanque para focos de incendio, algo fundamental porque muchas veces los residuos levantan temperatura y generan combustión espontánea”, explicó.