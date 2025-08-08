Venado Tuerto y San Carlos homenajearon a Cayetano Silva

Con motivo del 157º aniversario del natalicio del maestro Cayetano Alberto Silva, el Gobierno de Venado Tuerto programó una serie de actividades, que permitieron reforzar los vínculos de hermanamiento con la ciudad uruguaya de San Carlos, donde el creador de la Marcha San Lorenzo nació en 1868.
Como muestra de ese sólido vínculo, visita la ciudad una comitiva del vecino país integrada por el gobernador del Distrito Binacional 4945 de Rotary International, Leonel Delgado Rossi, y la murga Vieja Diabla, ganadora del Carnaval de San Carlos 2025 y que esta noche actuará en la Gala de homenaje a Silva en el Cultural.
Con la presencia de estos ilustres visitantes, se efectuó una ceremonia oficial en la Casa Museo Cayetano Silva encabezada por el intendente Leonel Chiarella, y de la que formaron parte la senadora Leticia Di Gregorio, el diputado provincial Leo Calaianov, concejales, funcionarios municipales, dirigentes rotarios, veteranos de Malvinas, bomberos y representantes de entidades intermedias.
Hermanamiento
En su alocución, el intendente Chiarella destacó la consolidación del hermanamiento con la ciudad de San Carlos en torno a la figura de Silva, especialmente a través de los clubes rotarios, y agradeció la presencia de la comitiva uruguaya.
“Nuestra ciudad se identifica con la Marcha San Lorenzo, que es lo que nos representa en el mundo. Por eso hoy nos enorgullece destacar que ya contamos con las escrituras y esta casa ya forma parte del patrimonio de todos los venadenses. Este es lugar en el que nuestra banda puede ensayar todos los días, los niños y artistas pueden venir a recorrer y donde el legado de Cayetano Silva estará siempre presente, ya que acá se escribió la Marcha”, enfatizó.
Luego se hizo entrega de presentes a los integrantes de Vieja Diabla y al rotario Delgado Rossi, y tras una actuación del Ballet Estable Municipal, la Banda Municipal dirigida por el maestro Ezequiel Fernández interpretó la inmortal Marcha San Lorenzo.
Otras actividades
Previo al acto protocolar, se depositó una ofrenda floral en el mausoleo del músico carolino en el Cementerio Municipal. Posteriormente, en la explanada de la estación ferroviaria de Sarmiento y Juan B. Justo, se rindió homenaje a Silva frente al monumento que lo recuerda, con ofrendas florales a cargo del Gobierno de Venado Tuerto, Concejo Municipal, Comisión Pro Monumento a Cayetano Silva y las entidades Rotary Club Venado Tuerto, Rotary Club Cincuentenario y Rotary Club de San Carlos.
Por la tarde, con entrada libre y gratuita, en la Casa Museo se presentó “La Historia está en Marcha”, un encuentro de historias, dispositivos y música en la casa que vio nacer la Marcha San Lorenzo.
Entre las propuestas, se estamparon remeras con distintos diseños de la figura de Cayetano Silva, en base a creaciones del talentoso artista Mauro Calderone.
El programa homenaje concluirá hoy a las 21 con la Gala “Cayetano: Ciudades Hermanas” en el Centro Cultural Municipal, que contará con las actuaciones de la murga Vieja Diabla, la Banda Municipal y el Cuerpo Folclórico Municipal.
