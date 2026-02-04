Un museo a cielo abierto

El CEIHH presenta una obra que resignifica el cementerio como patrimonio histórico de Humboldt

El Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt presentó una nueva publicación que invita a repensar el cementerio local como un espacio de memoria, identidad y patrimonio cultural. El libro ya se encuentra a la venta en la Biblioteca de Humboldt y propone una mirada profunda sobre la historia de la comunidad a través de sus huellas más silenciosas.