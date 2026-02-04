#HOY:

El CEIHH presenta una obra que resignifica el cementerio como patrimonio histórico de Humboldt

El Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt presentó una nueva publicación que invita a repensar el cementerio local como un espacio de memoria, identidad y patrimonio cultural. El libro ya se encuentra a la venta en la Biblioteca de Humboldt y propone una mirada profunda sobre la historia de la comunidad a través de sus huellas más silenciosas.

El cementerio de Humboldt como archivo de la memoria: nuevo libro del CEIHH. Foto: Archivo El LitoralEl cementerio de Humboldt como archivo de la memoria: nuevo libro del CEIHH. Foto: Archivo El Litoral
El Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt (CEIHH) anunció la disponibilidad de su más reciente trabajo de investigación, titulado “Historias contadas desde otro lugar. El cementerio de Humboldt”, una obra que propone una reflexión novedosa sobre un espacio central de la memoria colectiva del pueblo.

El cementerio de Humboldt como archivo de la memoria: nuevo libro del CEIHH. Foto: Archivo El Litoral

El libro ya se encuentra a la venta en la Biblioteca de Humboldt, con un valor de $5.000, y representa una oportunidad para quienes disfrutan conocer, comprender y valorar la historia local desde perspectivas poco exploradas.

El cementerio como archivo histórico y cultural

Lejos de concebir al cementerio únicamente como un lugar de descanso final, la investigación plantea una mirada que lo reconoce como un verdadero archivo histórico y cultural.

En sus senderos, lápidas y símbolos se conservan huellas de los procesos sociales, las creencias, los duelos y las experiencias de las generaciones que construyeron la comunidad.

Desde esta perspectiva, el cementerio es presentado como un museo a cielo abierto, donde cada nombre y cada inscripción permiten reconstruir fragmentos de la identidad colectiva y comprender la evolución histórica de Humboldt.

Memoria, identidad y homenaje

“El recorrido por un cementerio es, en sí mismo, un ejercicio de Historia y de homenaje”, destacan desde el CEIHH.

Visitar estos espacios permite reconocer a personas que marcaron la vida social y cultural del pueblo, valorar el patrimonio material y simbólico, y reflexionar sobre el paso del tiempo y la construcción de la memoria colectiva.

El cementerio de Humboldt como archivo de la memoria: nuevo libro del CEIHH. Foto: Archivo El LitoralEl cementerio de Humboldt como archivo de la memoria: nuevo libro del CEIHH. Foto: Archivo El Litoral

La obra se inscribe en una línea de trabajo orientada a recuperar relatos e identidades individuales y colectivas que, en muchos casos, permanecen invisibilizadas, fortaleciendo así el vínculo entre pasado y presente.

En el marco de este proyecto, se anunció además una iniciativa inédita para la localidad: en 2026 se realizará por primera vez un recorrido guiado por el cementerio de Humboldt. La propuesta se encuentra actualmente en etapa de preparación y será abordada desde el respeto, el cuidado patrimonial y la reflexión histórica.

El recorrido buscará generar un espacio de encuentro con la diversidad de historias que conforman la comunidad, permitiendo comprender los procesos de duelo, fortalecer el vínculo con el patrimonio local y mantener vivo el recuerdo de quienes formaron parte de la historia del pueblo.

Un trabajo colectivo de investigación

La investigación fue desarrollada por el equipo integrado por la profesora Brunas Pfaffen, la profesora Alicia Teresa Brunas y el profesor Falkenmayer Theiler, quienes vienen impulsando proyectos orientados a la puesta en valor del pasado local y a la difusión de la historia de Humboldt.

