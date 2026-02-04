Con un homenaje a héroes de Malvinas

Carnavales con historia: San Agustín vuelve a vivir una tradición de más de cinco décadas

Este sábado, San Agustín vivirá una nueva edición de sus tradicionales carnavales, una celebración que ya supera las 55 ediciones y se consolida como una de las fiestas populares más convocantes de la región.