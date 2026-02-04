Carnavales con historia: San Agustín vuelve a vivir una tradición de más de cinco décadas
Este sábado, San Agustín vivirá una nueva edición de sus tradicionales carnavales, una celebración que ya supera las 55 ediciones y se consolida como una de las fiestas populares más convocantes de la región.
San Agustín se prepara para vivir este sábado una nueva edición de sus tradicionales carnavales, una celebración que forma parte de la identidad local y que, con más de 55 ediciones, se mantiene vigente como uno de los eventos culturales más importantes del calendario regional.
“El espíritu es el de siempre: vivir una noche de carnavales familiares, tradicionales y populares”, expresó a El Litoral el presidente comunal Cristian Osta, quien destacó el trabajo previo realizado junto a las instituciones locales para la organización del evento.
En esta edición participarán Club Independiente, Bochin Club, la Escuela primaria y una Escuela de Danza, reafirmando el carácter comunitario de la propuesta.
Comparsas, música y participación regional
La noche contará con la presencia de destacadas comparsas de la región. El espectáculo se abrirá con La Furia de Fénix, de Santa Rosa de Calchines, continuará Ayer y Hoy, de San Carlos Centro, y tendrá su cierre con Calioca, de la ciudad de Esperanza, con una representación vinculada a las Islas Malvinas.
En el plano musical, el escenario reunirá tanto artistas locales como regionales.
Actuarán Micumbia y La Pega, grupos de San Agustín, junto a Gerardo Farías y Juan Copi de la Buena, completando una grilla pensada para acompañar una noche de festejo y encuentro.
Las entradas tendrán un valor de 10.000 pesos para el público en general, mientras que los residentes de la localidad abonarán 5.000 pesos, y podrán adquirirse directamente en el ingreso al predio.
Colonia de Verano y nuevas viviendas
Más allá de los carnavales, Osta también se refirió a otras acciones recientes de la gestión comunal. En materia de políticas para las infancias, destacó el cierre exitoso de la colonia de verano ministerial, que contó con la participación de 98 chicos y el apoyo del Gobierno de la Provincia.
El programa Escuela de Verano fue un éxito en el Polideportivo de San Agustín
Además, durante febrero se puso en marcha la colonia comunal, que funciona los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, con unos 60 niños inscriptos, ampliando así la oferta recreativa antes del inicio del ciclo lectivo.
En cuanto a obras, el presidente comunal señaló los avances del programa Lote Propio, donde ya se encuentra en marcha la construcción de la segunda vivienda.