Se reanudó la obra del puente sobre el arroyo El Tigre, clave para la conectividad rural de Vera
Tras 39 días de suspensión debido a reiteradas inundaciones, se reanudaron los trabajos de construcción del nuevo puente sobre el arroyo El Tigre, en el camino a Caraguatay. La obra, impulsada con financiamiento provincial, es clave para mejorar la conectividad, la producción y la seguridad vial en la zona rural de Vera.
Cuenta con un presupuesto oficial de $473.065.018,60 y es ejecutada por la empresa ICA, adjudicataria mediante licitación pública.
La Municipalidad de Vera informó que se reanudaron los trabajos de construcción del nuevo puente sobre el arroyo El Tigre, en el camino a Caraguatay, luego de 39 días en los que las tareas debieron suspenderse como consecuencia de reiteradas inclemencias climáticas y anegamientos en el sector.
Durante ese período, la zona fue afectada por al menos cuatro episodios de inundación, lo que obligó a detener la obra para resguardar la seguridad del personal y preservar la infraestructura ya ejecutada.
Con la mejora de las condiciones climáticas, los equipos de trabajo ya se encuentran nuevamente en el lugar, avanzando con las tareas previstas en el cronograma.
Una obra estratégica para la conectividad y el desarrollo local
En relación con la importancia del proyecto, la intendente Paula Mitre destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y el impacto que tendrá la obra en el desarrollo del distrito.
“Esta obra es posible gracias al firme compromiso del Gobierno provincial con la inversión en infraestructura estratégica para el interior. El nuevo puente es fundamental para mejorar la conectividad, acompañar el desarrollo productivo del distrito Vera y brindar mayor seguridad y calidad de vida a nuestros vecinos”, expresó.
Desde el Municipio señalaron que se continúa acompañando y supervisando el avance de los trabajos, al tratarse de una obra clave para la integración territorial, el fortalecimiento de la producción local y la transitabilidad segura en una zona rural de alto uso.
Características técnicas y presupuesto de la obra
El proyecto contempla la construcción de un puente de aproximadamente 15 metros de extensión, compuesto por tres tramos de 5 metros de luz cada uno.
La nueva estructura reemplazará al puente existente, que se encontraba deteriorado, y a sus dos aliviadores, mejorando significativamente la capacidad de escurrimiento y la seguridad vial.
La obra cuenta con un presupuesto oficial de $473.065.018,60 y es ejecutada por la empresa ICA, adjudicataria a través de una licitación pública, bajo supervisión técnica del Estado provincial y el acompañamiento del Municipio de Vera.