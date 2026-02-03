Norte productivo

Se reanudó la obra del puente sobre el arroyo El Tigre, clave para la conectividad rural de Vera

Tras 39 días de suspensión debido a reiteradas inundaciones, se reanudaron los trabajos de construcción del nuevo puente sobre el arroyo El Tigre, en el camino a Caraguatay. La obra, impulsada con financiamiento provincial, es clave para mejorar la conectividad, la producción y la seguridad vial en la zona rural de Vera.