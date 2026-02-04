La Colonia de Verano 2026 culminó con una experiencia enriquecedora para los más chicos en Matilde

Esta semana concluyó la Colonia de Verano 2026, una propuesta que durante la temporada estival brindó a niños y niñas de la localidad un espacio de recreación, aprendizaje y convivencia.
Finalizó una nueva edición de la Colonia de Verano 2026, un espacio pensado para el juego, el aprendizaje y el encuentro de niños y niñas, que se desarrolló en un entorno cuidado, seguro y con una amplia participación.
Esta semana concluyó la Colonia de Verano 2026, una propuesta que durante la temporada estival brindó a niños y niñas de la localidad un espacio de recreación, aprendizaje y convivencia.
La colonia se consolidó como un ámbito fundamental para que las infancias puedan disfrutar del verano a través de actividades lúdicas, deportivas y educativas.
Las jornadas incluyeron juegos recreativos, propuestas artísticas y actividades acuáticas, promoviendo el movimiento, la creatividad y el trabajo en equipo, siempre en un entorno cuidado y seguro.
Desde la Comuna destacaron y agradecieron especialmente el trabajo del equipo que hizo posible el desarrollo de la colonia. La coordinación estuvo a cargo de Faustina Propst, acompañada por los profesores de Educación Física Luisiana Pinciroli y Enrique Cejas, quienes llevaron adelante las actividades deportivas y recreativas.
Asimismo, se reconoció la labor de Carina Grill, profesora de Nivel Inicial, quien aportó propuestas pedagógicas acordes a las edades de los participantes, y de Fernando Rivadera, guardavidas, responsable de garantizar la seguridad durante las actividades acuáticas.
La Comuna expresó un especial agradecimiento a la directora de la Escuela Mariano Moreno, Adriana Levrino, por su permanente acompañamiento, así como a Ana María Kling y al personal comunal, quienes realizaron tareas de mantenimiento y cuidado del predio para asegurar condiciones óptimas durante toda la temporada.
Además, se destacó el apoyo recibido por parte del Ministerio de Educación y del Gobierno de la Provincia, cuyo acompañamiento resultó fundamental para el desarrollo de la propuesta.
Desde la gestión comunal remarcaron que la Colonia de Verano forma parte de una política sostenida orientada a generar espacios de inclusión, recreación y bienestar para las infancias, fortaleciendo el desarrollo integral de niños y niñas y acompañando a las familias de la comunidad.