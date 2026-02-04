Con juegos y aprendizaje

La Colonia de Verano 2026 culminó con una experiencia enriquecedora para los más chicos en Matilde

Finalizó una nueva edición de la Colonia de Verano 2026, un espacio pensado para el juego, el aprendizaje y el encuentro de niños y niñas, que se desarrolló en un entorno cuidado, seguro y con una amplia participación.