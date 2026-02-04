El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Se registra tráfico denso en los siguentes puntos de la ciudad:
Irigoyen Freyre entre Rivadavia y San Jerónimo.
Junín entre 25 de Mayo y Belgrano.
9 de Julio entre Junín y Bv. Pellegrini.
Gutiérrez y Av. Facundo Zuviría.
Línea 1: Zona 9 de Julio y Bv. Pellegrini, a partir de las 14 hs. De recorrido habitual por 9 de Julio – Santiago del Estero – San Martín – Bv. Pellegrini – 9 de Julio a recorrido habitual.
Línea 2: Zona San Jerónimo y Juan de Garay. Vuelta: de recorrido habitual por calle – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido. Zona Amenábar entre Francia y 9 de Julio. Ida: De recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre – Av. Gral López – 4 de enero a recorrido. Zona Laureano Maradona entre Estévez Boero y 1er Acceso RN 168. Vuelta: de recorrido habitual por Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Línea 3: Zona San Jerónimo y Juan de Garay. Ida: de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
Línea 4: Zona 9 de Julio y Primera Junta. Vuelta: de recorrido habitual por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual. Zona San Jerónimo y Bv. Pellegrini, entre las 7 y las 18 hs. De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.
Línea 5: Zona 9 de Julio y Primera Junta. Vuelta: de recorrido habitual por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
Línea 8: Zona San Jerónimo y Juan de Garay. Ida: de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido. Zona Gorostiaga y Alvear. Vuelta: de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual. Zona entre Ríos entre San Jerónimo y Gob. Freyre. De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – Urquiza a recorrido habitual.
Línea 9: Zona Gorostiaga y Alvear. Vuelta: de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual. Zona Laureano Maradona entre Estévez Boero y 1er Acceso RN 168. Ida: de recorrido habitual por Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Línea 10: Zona San Jerónimo y Juan de Garay. Ida: de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido. Zona 9 de Julio y Primera Junta. Vuelta: de recorrido habitual por calle 4 de Enero – Mendoza – Rivadavia a recorrido habitual. Zona San Jerónimo y Bv. Pellegrini, de 7 a 18 hs. De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.
Línea 11: Zona San Jerónimo y Juan de Garay. Ida: de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido. Zona 9 de Julio y Primera Junta. Vuelta: de recorrido habitual por calle 4 de Enero – Mendoza – Rivadavia a recorrido habitual. Zona Aristóbilo del Valle entre Galicia y Zeballos. Vuelta: de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido. Zona Boneo y 1° de Mayo. Ida: De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual. Zona San Jerónimo y Bv. Pellegrini, de 7 a 18 hs. De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.
Línea 14: Zona 9 de Julio y Primera Junta. Vuelta: de recorrido habitual por calle 4 de Enero – Mendoza – Rivadavia a recorrido habitual.
Línea 15: Zona San Jerónimo y Juan de Garay. Ida: de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido. Zona 9 de Julio y Bv. Pellegrini, a partir de las 14 hs. Vuelta: De recorrido habitual por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Bv. Pellegrini – 9 de Julio a recorrido habitual.
Línea 16: Zona San Jerónimo y Juan de Garay. Ida: de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido. Zona entre Ríos entre San Jerónimo y Gob. Freyre. De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – 4 de enero a recorrido habitual.
Línea 18: Zona 9 de Julio y Primera Junta. Vuelta: de recorrido por calle Mendoza – 4 de Enero –Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual. Zona 9 de Julio Bv. Pellegrini, a partir de las 14 hs. Vuelta: De recorrido habitual por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Bv. Pellegrini – 9 de Julio a recorrido habitual. Zona San Jerónimo y Bv. Pellegrini, entre las 7 y 18 hs. Ida: De recorrido habitual por Mariano Comas – 1ero de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido.
Ov. Lagos entre 27 de Febrero y Rueda (mano al Sur), tránsito cortado por obras.
Callao entre Salta y Jujuy, tránsito cortado.
27 de Febrero entre Paraguay y Pte Roca (mano al Oeste), tránsito cortado por obras.
Paraguay entre Montevideo y Av. Pellegrini, tránsito cortado por obras.
Av. Pellegrini entre Corrientes y España (mano al Oeste), tránsito cortado por obras.
Rotondas:
Circunvalación de Venado Tuerto | Construcción de cuatro rotondas.
RP 96 | Construcción de dos rotondas – Miguel Torres y Chovet.
RP 14 | Construcción de una rotonda – Diego de Alvear.
RP 5 | Construcción de una rotonda – Recreo.
RP 4 | Construcción de una rotonda en la intersección con RP 6 –
RP 70 y RP 6 | Readecuación de dos rotondas – Esperanza.
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Construcción de dos rotondas – Reconquista y Avellaneda.
RP 91 (Desvío Giardino) | Construcción de una rotonda – Timbúes.
RP 21 | Construcción de dos rotondas – Alvear y Pueblo Esther.
RP 23 y RP 39 | Construcción de una rotonda – Arrufó.
RP 13 | Construcción de una rotonda – Carlos Pellegrini.
Puentes:
RP 10s | Puente ferroviario (Theobald – Autopista Rosario–Córdoba).
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Un puente.
RP 32 | Construcción de un puente sobre el arroyo Pindó y de dos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree.
RP 98s | Construcción de un puente y tres aliviadores sobre El Rey.
Desvío Giardino (RP 91 – Timbúes) | Construcción de un puente sobre el río Carcarañá.
RP 4 | Ensanchamiento de tres puentes: San Antonio, Capibara I y Capibara II.
RP 39 | Reparación de puentes sobre el Río Salado.
RP 14 | Tramo: Christophersen – RN 7.
RP 5 | Tramo: Recreo – RP 2.
RP 10 | Tramo: RP 70 – Pilar.
RP 23 y RP 39| Tramo: Arrufó – límite con Córdoba.
RP 1 | Tramo: Alejandra – El Gusano.
RP 41s | Tramo: Bernardo de Irigoyen – Autopista Rosario–Santa Fe.
RP 13 | Tramo: San Jorge – Carlos Pellegrini.
Autopista Rosario – Santa Fe | Repavimentación de carriles existentes (Rosario – San Lorenzo centro).
Circunvalación de Venado Tuerto
RP 96 | Tramo: Miguel Torres – Chovet
RP 7s | Acceso a San Francisco. Tramo: Venado Tuerto – San Francisco.
Desvío Giardino | Tránsito pesado a puertos de Timbúes (incluye rotonda y puente).
RP 2 | Tramo: San Justo – Ruta 281s.
RP 31 | Tramo: Intiyaco – Tartagal.
Vialidad Nacional sostiene trabajos de reparación y mantenimiento en la Ruta Nacional 11 en diversos puntos entre Gobernador Crespo y Calchaquí.
Equipos viales continúan los arreglos en la calzada de RN 11 al sur de Calchaquí, con tareas de fresado y recomposición de la base de la ruta con agregado de cemento y la posterior colocación de una nueva capa de concreto asfáltico.
En el mismo tramo, entre Calchaquí y Gómez Cello, se realiza el sellado de fisuras en la superficie de rodamiento, más bacheos sobre sectores previamente fresados.
En todos los casos se producen reducciones de carril, con paso alternado coordinado por banderilleros.
Por obras de repavimentación de calzadas se interrumpirá por el tiempo que demanden las obras el segmento comprendido entre la Autopista Rosario-Santa Fe y RP 10.
Por tal motivo, se instrumentarán desvíos en la zona, los cuales serán indicados por el balizamiento y por personal vial que estará apostado en el lugar.
KM 53 a KM 51, altura de Maciel - Rosario. Reducción de calzada por obras. Circular con precaución.
No se registran inconvenientes en los accesos a la ciudad de Santa Fe.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
KM 27, altura de Timbues - Rosario. Por trabajos de limpieza de calzada en siniestro vial. Circular con precaución.
Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.
San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 9 días)
En 9 de Julio entre Salta y 1era Junta (por 13 días)
1era Junta entre San Jerónimo y 4 de enero (08-18 hs)
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 20 días)
San Jerónimo cantero central Bv. Pellegrini (07 - 18 hs)
Amenabar entre Francia y 9 de Julio (entre las 07.00hs y aproximadamente las 12.00)
San Jerónimo entre Amenabar y Entre Ríos ( aproximadamente entre las 07:00 -12:00 hs)
Entre Ríos entre San Jerónimo y Francia (aproximadamente entre las 12:00 hs y las 19:00)
San Luis entre Irigoyen Freyre y Eva Perón (a partir de las 14 hs)
Junín entre 4 de enero y Urquiza (trabajo nocturno- se habilita aproximadamente a las 08:00 hs)
9 de Julio entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini a partir de las 14 hs.
4 de Enero entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini (entre las 07.30 y las 9.30 hs)