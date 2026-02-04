Pronóstico

Miércoles sofocante en Santa Fe: rige una alerta amarilla por altas temperaturas

La ciudad de Santa Fe atraviesa una jornada marcada por el calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por altas temperaturas, con una máxima que alcanzará los 38°C y una sensación térmica elevada debido a la alta humedad.