Rehabilitaron el colector general cloacal que cruza la ciudad de Santa Fe

Aguas Santafesinas puso en marcha este martes una de las obras sanitarias más importantes de la ciudad de Santa Fe: la rehabilitación integral del colector cloacal principal, que atraviesa el ejido urbano de oeste a este y que llevaba más de medio siglo sin una intervención profunda.
En dialogo con CyD Noticias, el director de ASSA, Darío Boscarol, explicó que los trabajos comenzaron en un tramo crítico del conducto. “Entre las cámaras son 220 metros, arrancamos en este primer tramo que va desde Rivadavia hasta Francia, con 600 metros de manga curada y casi 800 metros de bypass”, detalló.
Según precisó Boscarol, el estado del colector evidenciaba un deterioro severo producto del paso del tiempo. “Este caño está casi a la mitad colmatado con sólidos, producto del depósito que va haciendo la propia cloaca con arena, limo y demás”, explicó, y recordó que durante una rotura registrada en 9 de Julio y Urquiza “se veía que al caño le quedaba menos de la mitad libre”.
La obra incorpora una metodología inédita en la región. “Es una técnica nueva, no hay equipamiento en el país. La empresa trae una especie de draga que chupa el líquido con el sedimento, recicla el líquido y retiene el sólido”, señaló el funcionario.
Plazos,etapasygarantía
Boscarol indicó que la obra tendrá una duración total de 30 meses y se ejecutará por tramos. “En marzo se va a hacer la limpieza del conducto, en abril el primer tramo de manga curada, y para junio vamos a tener esos 600 metros ya rehabilitados”, afirmó. Luego, los trabajos continuarán hacia el este en segmentos de entre 500 y 600 metros.
Además, destacó que la intervención cuenta con una garantía inédita. “En el pliego de licitación se solicita una garantía de 50 años. Si dentro de 20 años hay un socavón, tendrá que arreglarlo la empresa que ejecutó la obra”, remarcó.
El director de ASSA llevó tranquilidad respecto al funcionamiento del sistema cloacal durante y después de la obra. “No hay riesgo en cuanto al volumen transportado. Esta cloaca trabaja al 70% de su capacidad, tenemos un 30% de expansión”, explicó y agregó que “toda la expansión desde Gorriti hacia el norte va a ser derivada a una nueva planta de tratamiento sobre el río Salado”.
Inversiónestratégica yplan integral
La presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, subrayó la magnitud de la intervención y su carácter inédito. “Estamos trabajando con bypass, limpieza del colector y colocación de manga curada, que se solidifica con calor y rayos ultravioletas”, explicó, y agregó: “En estos diámetros y longitudes, que alcanzarán los 3.200 metros, es algo inédito en Sudamérica”.
Los trabajos forman parte de un plan provincial de renovación de redes sanitarias.
Ghilotti remarcó que la obra se ejecuta sin paralizar la ciudad. “Se puede trabajar con la ciudad en movimiento, que es uno de los cambios de metodología que impulsamos en este plan integral de renovación de redes”, señaló. La inversión supera los 16.000 millones de pesos y permitirá extender la vida útil del colector por al menos cinco décadas.
El respaldo provincial y otras obras en marcha
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó que la rehabilitación del colector forma parte de un plan provincial de renovación de redes que alcanza los 86 millones de dólares. “Todas las obras en la provincia se enmarcan en un plan integral que hará más eficiente a la empresa y evitará roturas y pérdidas”, afirmó.
Enrico también se refirió a otras obras estratégicas en la capital provincial, como intervenciones en Aristóbulo del Valle, Juan José Paso, Avenida de 7 Jefes y Peñaloza, además de proyectos de protección contra inundaciones y la posibilidad de un tercer carril en la Autopista Rosario - Santa Fe desde La Capital hasta Sauce Viejo.