Con el apoyo de la RAMCC, Ramona mejora su gestión ambiental

La localidad de Ramona cierra una etapa clave en su gestión ambiental con la finalización del Censo de Arbolado, al mismo tiempo que se prepara para un hito urbanístico: la posible construcción de su primer edificio en altura.
La localidad del departamento Castellanos impulsa su desarrollo ambiental y urbano: finalizó el Censo de Arbolado para optimizar el patrimonio verde, gestionó el primer proyecto de edificio en altura y redobla la campaña de clasificación de residuos.
La localidad de Ramona cierra una etapa clave en su gestión ambiental con la finalización del Censo de Arbolado, al mismo tiempo que se prepara para un hito urbanístico: la posible construcción de su primer edificio en altura.
Estos proyectos, sumados a la intensificación de la Campaña de Clasificación de Residuos, marcan un notable avance en el plan de acción comunal frente al cambio climático y el desarrollo local.
Tras una labor exhaustiva, el municipio ha completado el Censo de Arbolado, una iniciativa fundamental para la óptima gestión y cuidado del patrimonio verde.
Utilizando la aplicación CenArb, desarrollada por la Red de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), de la que Ramona forma parte, se ha logrado registrar de forma precisa cada ejemplar.
La base de datos generada es un "ADN verde" de la localidad, que incluye la ubicación, especie, estado sanitario, altura, diámetro del tronco y la presencia de plagas o enfermedades de cada árbol.
Esta información, cargada en un Sistema de Información Geográfica (SIG), permitirá tomar decisiones informadas sobre podas, extracciones, nuevas plantaciones y la selección de especies adecuadas para cada zona.
Para celebrar la finalización de esta etapa y fomentar la participación ciudadana, la Comuna propone una trivia a través de sus redes sociales, buscando compartir reseñas y concienciar a los vecinos sobre la importancia de su rol en la continuidad de esta gestión ambiental.
En el ámbito urbanístico, Ramona se encuentra ante un proyecto privado de construcción en altura que promete un cambio significativo en su perfil urbano. La administración comunal ha trabajado arduamente durante meses para lograr la adecuación normativa del diseño, ajustándolo a las exigencias técnicas y urbanísticas locales.
La potencial edificación, que sería el primer edificio de estas características, supuso un desafío para la capacidad de gestión municipal. Demandó un fluido intercambio técnico y la verificación de un amplio abanico de requisitos, incluyendo la evaluación del impacto urbano y ambiental, la factibilidad de servicios, la evaluación hidrológica y el impacto en el tránsito.
La reciente publicación de los renders y planos ha despertado un gran interés en la comunidad, mostrando un diseño moderno y una ubicación estratégica. El proyecto pronto iniciará su etapa de comercialización, clave para la posterior concreción de la obra.
En línea con su compromiso ambiental, la Comuna continúa fortaleciendo su Campaña de Promoción de la Clasificación de Residuos. La tarea de clasificación y recupero de materiales reciclables en el Complejo Ambiental es fundamental para reducir el volumen de residuos con destino a disposición final.
El éxito de todo el proceso radica en el compromiso comunitario y la correcta clasificación en origen, es decir, la separación de los residuos en el hogar.
La administración subraya que esta acción, promovida a través de la labor colaborativa con diversas organizaciones, es esencial para transformar los residuos en recursos, maximizando el reciclaje y generando beneficios ambientales, económicos y sociales para todos los ramonenses.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.