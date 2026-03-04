La Fiesta del Poncho Santafesino en Christophersen confirmó su grilla de artistas

La localidad de Christophersen, consolidada ya como la "Cuna del Poncho Santafesino", dio a conocer la programación completa para su fiesta.
La 6° edición del evento regional, que se realizará el 7 y 8 de marzo, contará con el dúo que brilló en "La Voz Argentina".
La localidad de Christophersen, consolidada ya como la "Cuna del Poncho Santafesino", dio a conocer la programación completa para su fiesta.
Bajo la gestión de Javier Martínez, el evento no solo estrenará infraestructura, sino que promete un despliegue artístico de primer nivel en su nuevo predio propio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Eva Perón.
La jornada inaugural comenzará a las 19:00 en la Plazoleta "Rubén Pecci". Uno de los anuncios más celebrados es la presentación del Dúo Amukan, el grupo que conquistó al público nacional tras su destacado paso por el programa "La Voz Argentina".
La noche del sábado también contará con el talento del Taller comunal, la Escuela de Danzas "Renacer", DanzArte, Los M&E Cisneros y La Tekka. El broche de oro para cerrar la primera jornada y hacer bailar a toda la región estará a cargo de Ale Ceberio.
El domingo la actividad se pondrá en marcha a las 7 de la mañana con el inicio del Concurso de Asadores a la Estaca. Desde la organización advirtieron que la inscripción es limitada y los interesados deben anotarse a través de un formulario virtual donde también se detallan las bases y condiciones. Hay tiempo para inscribirse hasta este miércoles 4.
A partir de las 10, el público podrá disfrutar del desfile de agrupaciones gauchas y de autos clásicos. Tras el almuerzo y la "Peña de sobremesa", el escenario recibirá a "Renacer" malambo, Grupo Aymará y Los Duendes del Chamamé.
El gran cierre de esta edición, calificado por la organización como un momento histórico, será protagonizado por Lázaro Caballero, quien llevará la emoción al punto más alto del festival.