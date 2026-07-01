La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez continúa ampliando su programación para las vacaciones de invierno con una nueva propuesta destinada al público infantil y familiar. Durante los fines de semana del receso escolar, la Casa de la Cultura será escenario de funciones gratuitas de cine, ofreciendo una alternativa de entretenimiento para disfrutar en familia.
La Casa de la Cultura será sede de un ciclo de cine gratuito durante las vacaciones de invierno
Durante el receso invernal, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez suma una nueva propuesta cultural con funciones de cine gratuitas en la Casa de la Cultura. La iniciativa incluye películas infantiles y familiares recientemente estrenadas y forma parte de una amplia agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales destinadas a vecinos de todas las edades.
Las proyecciones se llevarán a cabo en el espacio cultural ubicado en Eva Perón 2102 y las entradas podrán retirarse previamente, sin costo, de lunes a viernes entre las 7 y las 21 horas en el mismo edificio.
Películas para grandes y chicos
La programación comenzará el sábado 4 de julio con la proyección de "Super Mario Galaxy", que contará con dos funciones, a las 14 y a las 17 horas. En tanto, el domingo 5 de julio será el turno de "Hoppers: Operación Castor", con una única función prevista para las 17 horas.
Desde el municipio recordaron que, debido a la capacidad limitada de la sala, las entradas deben retirarse con anticipación en la Casa de la Cultura, ubicada en la esquina de Eva Perón y Laprida.
La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó que la propuesta busca acercar producciones cinematográficas de calidad a las familias de la ciudad.
"Las películas elegidas para las funciones gratuitas son títulos infantiles y familiares que estuvieron y están recientemente en cartelera, permitiendo que los niños y niñas de la ciudad accedan a un entretenimiento de calidad. Invitamos a todos los vecinos a acercarse, participar y disfrutar de la amplia agenda que hemos preparado para estas semanas", expresó.
Una agenda cultural para todo el receso
La iniciativa forma parte del cronograma especial organizado por la Municipalidad para las vacaciones de invierno, que contempla actividades recreativas, deportivas y culturales distribuidas en distintos espacios públicos de Villa Gobernador Gálvez.
El objetivo es ofrecer propuestas accesibles para que niños, niñas, adolescentes y sus familias puedan disfrutar del tiempo libre sin costo, promoviendo al mismo tiempo el encuentro comunitario y el acceso a bienes culturales.
Con este ciclo de cine, la Casa de la Cultura se suma a los escenarios elegidos para recibir a los vecinos durante el receso escolar, consolidándose como uno de los principales espacios de promoción cultural de la ciudad y fortaleciendo una agenda pensada para que las vacaciones de invierno sean una oportunidad de recreación, integración y participación para toda la comunidad.