Villa Gobernador Gálvez

La Casa de la Cultura será sede de un ciclo de cine gratuito durante las vacaciones de invierno

Durante el receso invernal, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez suma una nueva propuesta cultural con funciones de cine gratuitas en la Casa de la Cultura. La iniciativa incluye películas infantiles y familiares recientemente estrenadas y forma parte de una amplia agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales destinadas a vecinos de todas las edades.