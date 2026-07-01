La Municipalidad de San Lorenzo rindió homenaje al músico, docente y escritor Carlos Ernesto Panario al reconocer oficialmente su extensa trayectoria y su aporte al desarrollo cultural y educativo de la ciudad y la región.
San Lorenzo reconoció la trayectoria cultural del músico y escritor Carlos Panario
La Municipalidad de San Lorenzo distinguió al músico, docente y escritor Carlos Ernesto Panario por su destacada trayectoria en los ámbitos de la música, la educación y la literatura. Durante un encuentro encabezado por el intendente Leonardo Raimundo, el artista recibió el decreto que formaliza el reconocimiento y compartió un ejemplar dedicado de su novela El clan de medianoche.
La distinción se concretó durante un desayuno realizado en la sala de Prensa municipal, donde el intendente Leonardo Raimundo entregó al artista una copia del Decreto Nº 144, que formaliza el reconocimiento, junto con presentes institucionales. Como gesto de agradecimiento, Panario obsequió al mandatario un ejemplar dedicado de su novela El clan de medianoche.
Del encuentro también participaron la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, y familiares del homenajeado.
Una trayectoria ligada a la música y la docencia
El Decreto Nº 144 destaca el recorrido de Carlos Ernesto Panario en distintos ámbitos de la cultura. Nacido en Granadero Baigorria el 12 de junio de 1962, cursó sus estudios primarios en Timbúes y completó la educación secundaria en San Lorenzo. Posteriormente obtuvo la Licenciatura en Música en la Universidad Nacional de Rosario.
Su carrera docente se desarrolló en establecimientos educativos de San Lorenzo, Maciel, Timbúes, Serodino, Totoras y Carrizales, además de desempeñarse como maestro rural en Estación Díaz. A lo largo de los años también impulsó talleres de música en vecinales de la ciudad mediante el Centro Cultural y Educativo Municipal, acercando la formación artística a diferentes sectores de la comunidad.
La literatura como una nueva expresión artística
Además de su reconocida labor musical y educativa, Panario desarrolló una faceta como escritor con la publicación de El clan de medianoche, una novela del género de suspenso y terror.
Durante el acto, el autor entregó un ejemplar dedicado de la obra al intendente, un gesto que simbolizó el vínculo entre su producción literaria y el reconocimiento recibido por parte de la comunidad.
Un reconocimiento al aporte cultural
La distinción otorgada por la Municipalidad pone en valor una trayectoria construida durante décadas a través de la enseñanza, la creación artística y la promoción de la cultura.
Con este homenaje, el municipio destacó el compromiso de Carlos Ernesto Panario con la formación de nuevas generaciones, su contribución al desarrollo musical y su incursión en la literatura, consolidando un legado que trasciende las aulas y los escenarios para convertirse en parte del patrimonio cultural de San Lorenzo y la región.