En el sur provincial

San Lorenzo reconoció la trayectoria cultural del músico y escritor Carlos Panario

La Municipalidad de San Lorenzo distinguió al músico, docente y escritor Carlos Ernesto Panario por su destacada trayectoria en los ámbitos de la música, la educación y la literatura. Durante un encuentro encabezado por el intendente Leonardo Raimundo, el artista recibió el decreto que formaliza el reconocimiento y compartió un ejemplar dedicado de su novela El clan de medianoche.