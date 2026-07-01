En la madrugada del lunes

Niño en TikTok moviliza a la policía en San Gregorio y Diego de Alvear

Una advertencia recibida por la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina movilizó a la Justicia y a la Policía del departamento General López. El caso involucró a un niño de 11 años y derivó en la intervención de la Fiscalía de Menores, la constatación de su estado de salud, el secuestro de un teléfono celular y la participación de organismos de niñez y acción social.