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En la madrugada del lunes

Niño en TikTok moviliza a la policía en San Gregorio y Diego de Alvear

Una advertencia recibida por la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina movilizó a la Justicia y a la Policía del departamento General López. El caso involucró a un niño de 11 años y derivó en la intervención de la Fiscalía de Menores, la constatación de su estado de salud, el secuestro de un teléfono celular y la participación de organismos de niñez y acción social.

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Una publicación realizada en TikTok encendió las alarmas durante la madrugada del lunes en el sur santafesino. Según la información judicial, el contenido fue atribuido a un menor de edad y habría incluido referencias a una situación de riesgo, por lo que la fiscal Mayra Vuletic ordenó una actuación inmediata.

El procedimiento comenzó en Diego de Alvear y luego se extendió a San Gregorio, localidades del departamento General López. La intervención permitió constatar que el niño se encontraba en buen estado de salud y activar medidas de resguardo y seguimiento familiar.

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La advertencia que inició el operativo

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía recibió un aviso de la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina. La advertencia señalaba una publicación en TikTok atribuida a un niño de 11 años, con elementos que podían representar un riesgo para su integridad.

Ante ese escenario, la fiscal Vuletic dispuso que personal policial se dirigiera de inmediato al domicilio informado inicialmente en Diego de Alvear. Allí, los agentes fueron anoticiados de que el menor residía en San Gregorio, por lo que se dio intervención a efectivos de esa localidad.

La fiscal Mayra Vuletic fue la representante del Ministerio Público de la Acusación.La fiscal Mayra Vuletic fue la representante del Ministerio Público de la Acusación.

Con la premura del caso, personal policial se trasladó hasta una vivienda de San Gregorio, donde ya se encontraban efectivos locales entrevistando a familiares del niño. Una vez en el lugar, los agentes ingresaron con autorización de la madre y constataron que el menor estaba durmiendo y en buen estado de salud.

Luego, por disposición fiscal, se procedió al secuestro del teléfono celular del menor, que quedó a disposición de la investigación para su análisis. La medida busca establecer el origen, el contexto y el alcance de la publicación que motivó el alerta.

No hallaron armas de fuego

Como parte del procedimiento, se realizó un registro domiciliario para determinar si en la vivienda había un arma de fuego vinculada con la publicación detectada. Según consta en las actuaciones, no se encontró ningún arma de fuego.

La familia entregó voluntariamente un elemento de aire comprimido, que también fue secuestrado de manera preventiva por orden de la Fiscalía.

Intervención de Niñez y Acción Social

Tras ser informada de lo actuado, la fiscal Vuletic dispuso nuevas medidas: entrevistar a los padres del niño y dar intervención al área de Acción Social de San Gregorio y a la Delegación de Niñez.

El objetivo será realizar un seguimiento de la situación familiar y brindar acompañamiento institucional ante un episodio considerado delicado por las autoridades.

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