La localidad de Franck continúa avanzando en las gestiones para concretar una obra de infraestructura destinada a mejorar la circulación vehicular y la conectividad regional: la construcción de una circunvalación que permita reorganizar el tránsito y acompañar el crecimiento urbano y productivo de la comunidad.
Circunvalación de Franck: avanzan los estudios técnicos junto a Vialidad Provincial
La Comuna participó de una reunión de trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad, junto a autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del organismo vial. El encuentro permitió coordinar nuevos estudios técnicos para analizar el tránsito, identificar riesgos y evaluar alternativas para el desarrollo del proyecto, cuyo anteproyecto fue elaborado y presentado por el gobierno local.
En ese marco, representantes de la Comuna participaron de una mesa de trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad, con la presencia del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; la diputada provincial Jimena Senn; el administrador de Vialidad, Pablo Seghezzo; y el subadministrador del organismo, Sergio Cardoza.
Durante la reunión se abordaron los próximos pasos para avanzar en el análisis del proyecto, tomando como referencia el anteproyecto que fue elaborado y presentado por la administración comunal. El objetivo es profundizar los estudios necesarios para determinar las características de la futura traza y las alternativas de intervención.
Estudios técnicos para definir el proyecto
Uno de los principales ejes del encuentro fue la coordinación de nuevas instancias de evaluación técnica. Entre los aspectos previstos se encuentran el análisis de los flujos de tránsito, la identificación de sectores con riesgos viales y el estudio de distintas alternativas que permitan encontrar soluciones para mejorar la circulación.
Estos relevamientos serán una instancia importante para avanzar en la planificación de la obra, considerando las características actuales de la localidad, el movimiento vehicular y las necesidades de conectividad.
La información reunida y los lineamientos establecidos en el anteproyecto comunal funcionarán como punto de partida para profundizar el trabajo conjunto con los equipos técnicos de la Provincia. Cochesde RC
Una obra vinculada al crecimiento urbano y productivo
La circunvalación es considerada una intervención estratégica para Franck, tanto por su impacto en la organización del tránsito como por su vinculación con el desarrollo económico y productivo de la localidad y su área de influencia.
Entre los objetivos del proyecto se encuentran mejorar la conectividad, facilitar la logística regional, ordenar la circulación de vehículos y brindar mayores condiciones de seguridad a quienes transitan diariamente por la localidad.
La iniciativa también apunta a acompañar el crecimiento de Franck, en un contexto donde el movimiento vinculado a la actividad industrial, comercial y agropecuaria plantea nuevos desafíos para la infraestructura vial.
Articulación con la Provincia para avanzar en la iniciativa
La reunión en Vialidad se enmarca en las gestiones que lleva adelante la Comuna para impulsar el proyecto ante el Gobierno provincial. La continuidad del trabajo dependerá de los resultados de los análisis técnicos y de las definiciones que se adopten a partir de esa instancia.
De esta manera, el anteproyecto presentado por el gobierno local constituye una base para avanzar en el estudio de una obra que busca dar respuesta a las necesidades actuales de circulación y proyectar una infraestructura acorde al crecimiento futuro de Franck.