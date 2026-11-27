Departamento Las Colonias

Circunvalación de Franck: avanzan los estudios técnicos junto a Vialidad Provincial

La Comuna participó de una reunión de trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad, junto a autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del organismo vial. El encuentro permitió coordinar nuevos estudios técnicos para analizar el tránsito, identificar riesgos y evaluar alternativas para el desarrollo del proyecto, cuyo anteproyecto fue elaborado y presentado por el gobierno local.