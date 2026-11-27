La ciudad de San Genaro, en el departamento San Jerónimo, contará con una ampliación y modernización de su sistema de desagües cloacales. La obra fue adjudicada a la empresa S&D Obras y Servicios S.A. y permitirá incorporar nuevas conexiones domiciliarias, extender la red de colectoras y optimizar el tratamiento de los efluentes.
Cloacas en San Genaro: adjudicaron una obra que beneficiará a más de 1.200 vecinos
La obra fue adjudicada a la empresa S&D Obras y Servicios S.A. y contempla la instalación de más de 7.800 metros de nuevas redes, 291 conexiones domiciliarias y la modernización de la estación elevadora y la planta de tratamiento. Los trabajos demandarán una inversión superior a los $1.624 millones y tienen un plazo de ejecución de ocho meses.
El proyecto contempla la instalación de más de 7.800 metros de nuevas cañerías, la ejecución de 291 conexiones domiciliarias y la renovación de la estación elevadora principal y de la planta de tratamiento. La intervención alcanzará a más de 1.200 vecinos del sector noroeste de la ciudad y apunta a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales.
La adjudicación se concretó luego de un proceso licitatorio en el que participaron 11 empresas. La inversión provincial prevista supera los $1.624 millones y el plazo de ejecución será de ocho meses, contados a partir del inicio de los trabajos.
Nuevas conexiones y mayor cobertura cloacal
La ampliación de la red permitirá elevar la cobertura del servicio en San Genaro del 68% al 80%, de acuerdo con las estimaciones técnicas del proyecto.
El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que la intervención fue diseñada con una proyección de crecimiento a diez años y permitirá incorporar unas 50 cuadras de nuevas cañerías, además de 51 bocas de registro y 13 cámaras de inicio.
Uno de los principales objetivos es que más familias puedan acceder al sistema de desagües cloacales y dejar de depender de pozos absorbentes. La incorporación de conexiones domiciliarias permitirá mejorar las condiciones de saneamiento en los barrios alcanzados.
La obra también busca reducir los inconvenientes asociados a los sistemas individuales de disposición de efluentes, como los desbordes y los problemas de salubridad que pueden producirse durante períodos de lluvias.
Modernización de la estación elevadora y la planta de tratamiento
El proyecto incluye una renovación integral de la estación elevadora principal, con la incorporación de nuevos equipos de bombeo y grupos electrógenos para garantizar su funcionamiento ante eventuales cortes de energía.
Además, se realizarán tareas de desbarrado profundo de las instalaciones existentes y se duplicará la capacidad de las lagunas de maduración de la planta de tratamiento.
Según detalló Marmiroli, estas mejoras permitirán optimizar el funcionamiento del sistema y asegurar un tratamiento de los efluentes acorde con las condiciones ambientales requeridas antes de su vuelco.
La intervención apunta así a resolver las necesidades actuales del servicio y acompañar el crecimiento de la ciudad durante la próxima década, con una infraestructura preparada para atender una mayor cantidad de usuarios.
Una inversión superior a los $1.624 millones
Los trabajos fueron adjudicados a S&D Obras y Servicios S.A. y demandarán una inversión provincial superior a los $1.624 millones. El plazo establecido para completar la obra es de ocho meses, a partir del inicio de las tareas en el territorio.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la licitación contó con la participación de 11 empresas y señaló que el proyecto permitirá incorporar nuevas conexiones y modernizar las instalaciones existentes.
Por su parte, el intendente de San Genaro, Gastón Marconcini, recordó que la iniciativa había sido presentada anteriormente ante el Gobierno nacional, aunque no había obtenido financiamiento. Con la adjudicación, el municipio podrá avanzar con una intervención que apunta a mejorar el acceso al saneamiento en distintos barrios.