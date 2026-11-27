Departamento San Jerónimo

Cloacas en San Genaro: adjudicaron una obra que beneficiará a más de 1.200 vecinos

La obra fue adjudicada a la empresa S&D Obras y Servicios S.A. y contempla la instalación de más de 7.800 metros de nuevas redes, 291 conexiones domiciliarias y la modernización de la estación elevadora y la planta de tratamiento. Los trabajos demandarán una inversión superior a los $1.624 millones y tienen un plazo de ejecución de ocho meses.