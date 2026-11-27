La localidad de Soldini fue escenario de una nueva jornada de Vax Team, una iniciativa destinada a promover la vacunación infantil y recuperar las coberturas correspondientes a la edad escolar. La actividad se realizó este jueves en la Escuela Nº 131 "Falucho" y contó con la participación de alrededor de 100 alumnos y alumnas.
Vax Team llegó a Soldini para promover la vacunación infantil
La iniciativa se desarrolló en la Escuela Nº 131 "Falucho", donde participaron alrededor de 100 alumnos. A través de actividades lúdicas y pedagógicas, los equipos de Salud promovieron la importancia de completar los esquemas de vacunación. Durante el primer semestre, la estrategia registró aumentos en las coberturas de las vacunas correspondientes a la edad escolar.
La propuesta combinó juegos, actividades pedagógicas y el trabajo de los equipos de Salud para transmitir a los estudiantes, de manera participativa, la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación y prevenir enfermedades.
Juegos y aprendizaje para promover la prevención
Durante la jornada, los chicos pudieron conocer más sobre las vacunas y su función en el cuidado de la salud. La propuesta busca acercar información sobre prevención a través de experiencias educativas que permitan incorporar estos conocimientos desde edades tempranas.
La secretaria de Salud, Andrea Uboldi, destacó la importancia de completar los esquemas de vacunación durante la infancia y señaló que las dosis correspondientes a cada edad permiten sostener la protección frente a enfermedades prevenibles.
Además, valoró el trabajo conjunto entre las áreas de Salud, Educación y Cultura, que permite desarrollar estas actividades en las escuelas y facilitar el acceso de los equipos sanitarios a la comunidad educativa.
Por su parte, la directora de la Escuela Nº 131 "Falucho", Ileana Aquili, consideró que la visita representó "una linda oportunidad para seguir aprendiendo entre todos, jugando y descubriendo la importancia de cuidarnos".
La vacunación como una responsabilidad colectiva
El presidente comunal de Soldini, Leonardo Marconcini, destacó la recepción de la propuesta entre los estudiantes y remarcó el valor de la vacunación como una herramienta de cuidado colectivo.
En ese sentido, sostuvo que la inmunización "no es un acto individual para quien recibe la dosis, sino un evento solidario", ya que contribuye a la protección de toda la comunidad.
También valoró el enfoque educativo de Vax Team, que busca cambiar la percepción de la vacuna como un procedimiento doloroso y transmitir su importancia como una herramienta de prevención.
Con la actividad en Soldini, la iniciativa sumó una nueva localidad a su recorrido por la provincia, donde ya visitó más de 20 comunidades. En el sur santafesino, llegó recientemente a Arequito, Venado Tuerto y Villa Cañás, entre otras localidades.
Aumentaron las coberturas de vacunación escolar
Durante el primer semestre de 2026, las coberturas de vacunación correspondientes a la edad escolar registraron incrementos en la provincia, en comparación con el mismo período de 2025.
Entre los niños y niñas de 5 años, la cobertura del refuerzo de Triple Bacteriana Celular pasó del 25,5% al 30,4%. En tanto, la vacunación contra la varicela aumentó del 23,8% al 28,5%, mientras que la correspondiente a IPV (poliomielitis) subió del 24,8% al 30,6%.
En el grupo de 11 años, la cobertura de Triple Bacteriana Acelular pasó del 26,4% al 33,5%. La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas aumentó del 28,3% al 33,3%, mientras que la correspondiente a meningococo creció del 26% al 32,5%.
La estrategia busca sostener estos avances y facilitar el acceso a las vacunas incluidas en el calendario nacional, especialmente en la población infantil y escolar.
El material informativo de Vax Team y el mapa actualizado de vacunatorios habilitados se encuentran disponibles en el sitio oficial de vacunación de la provincia: santafe.gob.ar/vacunate.