En el sur santafesino

Vax Team llegó a Soldini para promover la vacunación infantil

La iniciativa se desarrolló en la Escuela Nº 131 "Falucho", donde participaron alrededor de 100 alumnos. A través de actividades lúdicas y pedagógicas, los equipos de Salud promovieron la importancia de completar los esquemas de vacunación. Durante el primer semestre, la estrategia registró aumentos en las coberturas de las vacunas correspondientes a la edad escolar.