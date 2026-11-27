La localidad de Eusebia y Carolina, en el departamento Castellanos, cuenta con una serie de obras destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante episodios de precipitaciones abundantes.
Eusebia y Carolina avanzan con obras de defensa hídrica ante posibles lluvias intensas
Los trabajos se desarrollan en el departamento Castellanos e incluyen nuevas alcantarillas, la construcción de una defensa perimetral, la excavación de un canal de aproximadamente cinco kilómetros y una estación de bombeo. Ya se finalizaron tres alcantarillas y la canalización registra un avance cercano al 50%.
Los trabajos contemplan la construcción y el reemplazo de alcantarillas, la excavación de un canal perimetral, el alteo de la defensa hídrica y la incorporación de una estación de bombeo. El objetivo es optimizar el sistema de drenaje y mejorar la protección de los sectores urbanos frente a posibles excesos hídricos.
La intervención forma parte de un programa de obras hidráulicas que comprende a 100 localidades santafesinas identificadas por su vulnerabilidad ante eventos de lluvias intensas.
Alcantarillas y un canal de cinco kilómetros
La primera etapa del proyecto incluye la construcción de siete alcantarillas sobre la Ruta Provincial 280S y el reemplazo de otras tres estructuras de tubos.
Además, se prevé la excavación de aproximadamente cinco kilómetros de canal perimetral, la construcción de una defensa alrededor de la localidad y la instalación de una estación de bombeo.
Estas obras permitirán conducir los excedentes hídricos hacia la cuneta de la ruta provincial y mejorar la capacidad de evacuación del agua acumulada en las inmediaciones del área urbana.
El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, informó que ya se finalizaron las tres primeras alcantarillas y que actualmente se trabaja en otras dos. En cuanto a la canalización, precisó que las tareas alcanzaron aproximadamente el 50% de avance.
Mejorar el escurrimiento ante lluvias intensas
Las intervenciones buscan reducir la posibilidad de anegamientos y mejorar las condiciones de drenaje de Eusebia y Carolina ante episodios de precipitaciones abundantes.
El proyecto apunta a incrementar la capacidad de conducción del agua y facilitar su evacuación hacia los sectores previstos para el escurrimiento, mediante una combinación de obras de infraestructura y adecuación de los desagües existentes.
La estación de bombeo permitirá complementar el funcionamiento del sistema de drenaje, mientras que la defensa perimetral contribuirá a reducir el ingreso de agua hacia los sectores urbanos.
Los trabajos se desarrollan en un contexto de preparación frente a posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, que puede favorecer precipitaciones superiores a los valores habituales en distintas regiones del país.
Trabajos de mantenimiento en canales de la región
Las obras de Eusebia y Carolina se complementan con tareas de mantenimiento y recuperación de canales que se ejecutan en distintas zonas de la provincia.
Desde 2024, se realizaron trabajos de limpieza en más de 5.000 kilómetros de canales, mientras que el programa de recuperación hidráulica de canales troncales contempla intervenciones sobre otros 933 kilómetros, distribuidos en tres zonas.
En la región centro, las tareas abarcan 352 kilómetros correspondientes a 12 canales. Entre los sectores donde ya se completaron los trabajos se encuentran el canal Principal Las Bandurrias, Malaquías y Principal Nº 1.
Actualmente, las intervenciones continúan en el canal Secundario Nº 3 y en el Principal Las Avispas, en el departamento San Cristóbal. También está previsto el inicio de tareas en la Cañada Sunchales y el arroyo El Retiro.