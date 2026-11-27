Fenómeno de El Niño

Eusebia y Carolina avanzan con obras de defensa hídrica ante posibles lluvias intensas

Los trabajos se desarrollan en el departamento Castellanos e incluyen nuevas alcantarillas, la construcción de una defensa perimetral, la excavación de un canal de aproximadamente cinco kilómetros y una estación de bombeo. Ya se finalizaron tres alcantarillas y la canalización registra un avance cercano al 50%.