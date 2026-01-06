Avanza la Ruta 96: una obra clave que conectará todo General López y aliviará la Ruta 33

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que entre viernes y sábado habrá actividades relevantes para la región, de acuerdo a los pasos que la Provincia dará en 2 obras viales importantes del sur santafesino.
Por un lado, Enrico informó que la nueva ruta provincial 96, proyectó que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro y que conectará con asfalto Miguel Torres con la futura Circunvalación de Venado Tuerto, durante el viernes tendrá doble licitación: a las 10 horas, en Carmen se van a licitar 2 rotondas.
Y los 14 kilómetros que van desde El Jardín de Carmen hasta Venado Tuerto, mientras que a las 12:30 horas, en Elortondo, se licitarán una rotonda y los 24 kilómetros del tramo Chovet- El Jardín.
Sin perder días, esta imponente obra vial que prometió en campaña el gobernador Maximiliano Pullaro, hoy se está cumpliendo en sus dos extremos; tanto en la zona de Miguel Torres-Chovet, como así también en la futura circunvalación venadense.
Por último, Lisandro Enrico, también manifestó que el sábado a la noche, en la Fiesta del 136º Aniversario de San Francisco, junto al presidente comunal, Ignacio Freytes, y la senadora Leticia Di Gregorio, van a estampar las firmas para que la empresa constructora inicie los trabajos del nuevo acceso pavimentado de la localidad.
Una obra provincial que también contará con el apoyo de vecinos contribuyentes, y que cambiará para siempre la historia de San Francisco.