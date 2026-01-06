#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Avanza la Ruta 96: una obra clave que conectará todo General López y aliviará la Ruta 33

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó un fin de semana decisivo para el sur santafesino, con licitaciones de nuevos tramos de la Ruta 96 y la firma del inicio de obras del acceso pavimentado a San Francisco.

El proyecto conectará a todo el departamento General López siendo una alternativa a la ruta 33El proyecto conectará a todo el departamento General López siendo una alternativa a la ruta 33
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que entre viernes y sábado habrá actividades relevantes para la región, de acuerdo a los pasos que la Provincia dará en 2 obras viales importantes del sur santafesino.

La nueva traza ahora se abrirá paso a un segundo tramo

Por un lado, Enrico informó que la nueva ruta provincial 96, proyectó que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro y que conectará con asfalto Miguel Torres con la futura Circunvalación de Venado Tuerto, durante el viernes tendrá doble licitación: a las 10 horas, en Carmen se van a licitar 2 rotondas.

Y los 14 kilómetros que van desde El Jardín de Carmen hasta Venado Tuerto, mientras que a las 12:30 horas, en Elortondo, se licitarán una rotonda y los 24 kilómetros del tramo Chovet- El Jardín.

Sin perder días, esta imponente obra vial que prometió en campaña el gobernador Maximiliano Pullaro, hoy se está cumpliendo en sus dos extremos; tanto en la zona de Miguel Torres-Chovet, como así también en la futura circunvalación venadense.

Día histórico

Por último, Lisandro Enrico, también manifestó que el sábado a la noche, en la Fiesta del 136º Aniversario de San Francisco, junto al presidente comunal, Ignacio Freytes, y la senadora Leticia Di Gregorio, van a estampar las firmas para que la empresa constructora inicie los trabajos del nuevo acceso pavimentado de la localidad.

Una obra provincial que también contará con el apoyo de vecinos contribuyentes, y que cambiará para siempre la historia de San Francisco.

