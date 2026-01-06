Anuncio

Avanza la Ruta 96: una obra clave que conectará todo General López y aliviará la Ruta 33

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó un fin de semana decisivo para el sur santafesino, con licitaciones de nuevos tramos de la Ruta 96 y la firma del inicio de obras del acceso pavimentado a San Francisco.