Visita histórica: la Corte Suprema de Santa Fe analiza la justicia en Venado Tuerto
Los siete miembros de la Corte Suprema de Santa Fe visitaron Venado Tuerto para reunirse con jueces, camaristas y el Colegio de Abogados, evaluar obras y analizar desafíos del sistema judicial, incluyendo el avance de la investigación de la megaestafa inmobiliaria.
Los miembros del máximo tribunal provincial desembarcaron en el sur-sur. Foto: El Litoral
Entre martes y miércoles, los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe realizaron una intensa visita a Venado Tuerto, donde mantuvieron reuniones con jueces, camaristas y referentes del Colegio de Abogados de la 3ª Circunscripción, además de recorrer obras judiciales y evaluar el estado del sistema en la región.
El presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco, encabezó la delegación integrada por Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza, acompañados por el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas.
Reuniones
Durante la jornada, los magistrados se reunieron con jueces de cámara y de primera instancia de los fueros Civil, Comercial, Laboral, Penal y de Familia, abordando problemáticas, avances y propuestas de mejora.
Posteriormente, mantuvieron un encuentro con el Colegio de Abogados, donde se trataron temas vinculados con la formación profesional y los recursos disponibles para los abogados locales.
Falistocco resaltó la importancia del contacto directo: “Estos encuentros no se pueden reemplazar por un Zoom. La interacción y el intercambio de opiniones enriquecen el trabajo y generan mayor empatía con quienes están en el día a día del servicio de justicia”.
En cuanto a los desafíos, el presidente señaló que, si bien la situación general es positiva, el fuero penal enfrenta alta demanda y complejidad, mientras que el fuero civil muestra avances gracias a la oralidad en los juicios, y el fuero laboral y familiar requiere cubrir vacantes para mejorar la eficiencia.
En materia de infraestructura, la Corte supervisó las obras del Centro de Justicia Penal en el ex Hospital Gutiérrez, que permitirá mejorar la organización y el contacto entre operadores judiciales y la comunidad. Mientras tanto, se alquiló una propiedad provisional para concentrar otros fueros.
Megaestafa inmobiliaria
Uno de los temas de mayor interés durante la visita fue la megaestafa inmobiliaria, cuya investigación sigue en curso. Falistocco afirmó: “Somos conscientes de la expectativa social, pero debemos respetar los tiempos del proceso para garantizar justicia basada en pruebas contundentes”.
Finalmente, el presidente de la Corte valoró los avances legislativos y la reciente reforma constitucional, que fortalecen al Consejo de la Magistratura y brindan mayor transparencia en los procesos de selección y enjuiciamiento de jueces.
La agenda de la visita incluyó reuniones desde las 9.30 con los distintos fueros, encuentro con el Colegio de Abogados, recorrida por las obras del Centro de Justicia Penal y culminó con la visita a los Tribunales de la calle San Martín.
