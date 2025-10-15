En el sur provincial

Visita histórica: la Corte Suprema de Santa Fe analiza la justicia en Venado Tuerto

Los siete miembros de la Corte Suprema de Santa Fe visitaron Venado Tuerto para reunirse con jueces, camaristas y el Colegio de Abogados, evaluar obras y analizar desafíos del sistema judicial, incluyendo el avance de la investigación de la megaestafa inmobiliaria.