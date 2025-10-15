Vialidad Nacional avanza con mejoras en la Ruta Nacional 11 en Iriondo

El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional continúa con un plan integral de conservación y mejora de la seguridad vial en la Ruta Nacional 11, específicamente en el tramo correspondiente a la localidad de Iriondo.
Durante esta jornada, los equipos de Vialidad Nacional llevan adelante el corte de pasto a lo largo de la calzada y las banquinas, lo que permite un despeje total de barandas y de la señalización vertical de advertencia de curvas.
Las tareas, que comenzaron ayer con el reemplazo de barandas metálicas dañadas en sectores de curvas, buscan brindar mayor seguridad a los conductores y prevenir accidentes en una zona que, por sus características, requiere una atención especial.
Además, se refuerza la demarcación horizontal del borde y del eje de la calzada, una medida que incluye la reducción parcial de carriles en los tramos donde se encuentran los trabajadores viales, garantizando así la seguridad tanto del personal como de los automovilistas.
Como parte de las mejoras, se instalarán bandas reflectantes sobre las barandas metálicas y paneles de prevención de curva tipo “chevron”, destinados a incrementar la visibilidad y advertencia en las curvas más peligrosas del tramo.
La señalización del sector indica una velocidad preventiva de 60 km/h, y las acciones de Vialidad Nacional buscan que los conductores respeten esta recomendación, reduciendo riesgos y mejorando la transitabilidad de uno de los corredores más importantes de la provincia.
Con estas intervenciones, la Ruta Nacional 11 suma nuevas medidas de seguridad, reforzando la infraestructura vial y ofreciendo mayor previsibilidad a quienes transitan diariamente por la zona.
