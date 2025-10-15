Visita de mujeres del GEACC destacó la articulación entre producción y comunidad en Ramona
Las integrantes del GEACC manifestaron su interés por cómo el turismo rural complementa la actividad agropecuaria tradicional, convirtiéndose en un dinamizador social y económico que transforma el patrimonio cultural y productivo en una propuesta atractiva e innovadora.
La iniciativa posiciona a Ramona como un referente provincial, generando valor agregado y nuevas fuentes de ingreso.
Una delegación de 40 integrantes del Grupo de Encuentro para la Acción y Capacitación Cooperativa (GEACC), perteneciente a la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), visitó recientemente la localidad de Ramona con el objetivo de conocer en detalle su propuesta de turismo rural y la articulación entre el sector productivo, la comunidad y las instituciones locales.
La jornada comenzó con la recepción por parte del Presidente Comunal, José Barbero, acompañado de representantes del Grupo de Turismo Rural.
Durante el encuentro se explicaron los orígenes del proyecto, su evolución —impulsada inicialmente por programas como Cambio Rural del INTA— y las claves de su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Se destacó el compromiso institucional y la coordinación de los prestadores locales como pilares fundamentales.
El recorrido incluyó la visita al Museo Comunal, donde las visitantes apreciaron la historia de la colonización y la cultura ramonense. Posteriormente, se trasladaron al establecimiento de la familia Tessio, referencia emblemática del agroturismo local, donde pudieron participar de actividades típicas de la producción tambera.
Autoridades locales juraron la nueva Constitución Provincial
En cumplimiento de la Cláusula Segunda de las disposiciones transitorias de la Nueva Constitución Provincial, que establece un plazo de 30 días para que las autoridades locales juren la reforma, la Comisión Comunal de Ramona realizó recientemente la ceremonia correspondiente.
La reforma, sancionada el 10 de septiembre, introduce cambios trascendentales en el régimen municipal, adaptándose al mandato de la Constitución Nacional de 1994 y dotando a los gobiernos locales de un marco institucional más sólido y herramientas de autogobierno.
Avances en la obra de desagües cloacales
El Presidente Comunal, José Barbero, se reunió en la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas con Leonel Marmiroli para repasar los avances y próximos pasos de la obra de desagües cloacales financiada por el Estado provincial.
Aunque la ejecución presenta retrasos por inconvenientes técnicos, se confirmó la firme intención de poner en funcionamiento la infraestructura en los sectores ya conectados a la red. La obra permitirá eliminar pozos absorbentes, reduciendo la contaminación de napas y mejorando la salud de los ramonenses.
Capacitación en operación y mantenimiento de maquinaria comunal
Con el objetivo de optimizar la prestación de servicios públicos y preservar el equipamiento del patrimonio comunal, personal de la gestión local participó de una capacitación especializada en operación y mantenimiento de maquinaria pesada.
La formación incluyó teoría y práctica sobre seguridad, controles, mantenimiento preventivo y características de los equipos utilizados en tareas urbanas y rurales, garantizando eficiencia, ahorro de recursos y mayor vida útil de los equipos.
