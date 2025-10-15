Departamento Castellanos

Visita de mujeres del GEACC destacó la articulación entre producción y comunidad en Ramona

Las integrantes del GEACC manifestaron su interés por cómo el turismo rural complementa la actividad agropecuaria tradicional, convirtiéndose en un dinamizador social y económico que transforma el patrimonio cultural y productivo en una propuesta atractiva e innovadora.