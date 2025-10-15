Actividad legislativa

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Educación Financiera en las escuelas secundarias

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe dio media sanción a una ley que establece la incorporación de la asignatura Educación Financiera en la currícula escolar del nivel secundario, tanto en escuelas de gestión pública como privada. Esta medida busca fortalecer las capacidades de las y los jóvenes para tomar decisiones económicas informadas a lo largo de sus vidas.