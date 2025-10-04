Actividad legislativa

Villa Cañás: Galnares homenajeó a José María Novell y ratificó su compromiso con las instituciones

La diputada provincial Sofía Galnares encabezó el jueves último una jornada de actividades en Villa Cañás junto al intendente Tito Gizzi y autoridades locales, donde distinguió a referentes comunitarios, visitó escuelas y clubes, y mantuvo reuniones con distintos actores de la comunidad.