Casilda: un joven de 18 años agredió a su ex pareja, se llevó a su hija y luego incendió una vivienda

El suceso ocurrió en un inmueble del barrio Yapeyú de esa localidad cabecera del departamento Caseros. El agresor fue aprehendido a las pocas horas. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.

El sujeto en cuestión quedó detenido bajo la carátula de violencia de género, lesiones y daño por incendio intencional
 17:38
Este domingo por la noche tuvo lugar un hecho de violencia de género en una vivienda de mitre al 600 en la ciudad de Casilda. Pasadas las 21, un joven de 18 años agredió a su ex pareja, se llevó a la hija que tienen en común y luego incendió la propiedad.

Aparentemente, todo comenzó con una discusión que se desató en la casa de la hermana de la víctima.

Según el comunicado policial, la víctima se encontraba de visita en la casa de su hermana junto a su pequeña cuando el agresor se presentó en el lugar.

Tras una acalorada discusión, el joven la empujó violentamente, provocando que su cabeza impactara contra una pared, y luego se retiró llevándose a la niña. La madre salió tras él y logró recuperarla en el domicilio del agresor.

Posteriormente, personal del comando radioeléctrico realizó la aprehensión del joven, quien fue sindicado como autor de las lesiones sufridas por la víctima y responsable del incendio intencional ocurrido horas después en esa morada ubicada en ese distrito del sur santafesino.

El sujeto quedó detenido a disposición del Ministerio Público de la Acusación, que investiga el caso bajo la carátula de violencia de género, lesiones y daño por incendio intencional.

