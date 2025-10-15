Violencia de género

Casilda: un joven de 18 años agredió a su ex pareja, se llevó a su hija y luego incendió una vivienda

El suceso ocurrió en un inmueble del barrio Yapeyú de esa localidad cabecera del departamento Caseros. El agresor fue aprehendido a las pocas horas. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.