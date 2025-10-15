Explosión en un colegio de Palermo: cuatro alumnos heridos durante una feria de ciencias

El colegio Guadalupe, ubicado en el barrio porteño de Palermo, fue escenario este miércoles de un grave accidente durante una feria de ciencias escolar.
Durante una demostración en la feria de ciencias, una reacción química provocó una explosión que causó quemaduras a varios estudiantes. Cuatro de ellos fueron hospitalizados.
Un experimento que simulaba la erupción de un volcán terminó en una explosión que dejó al menos cuatro alumnos con quemaduras, uno de ellos con heridas de consideración en la cara y el pecho.
El hecho generó conmoción entre los estudiantes, docentes y padres, que rápidamente comenzaron a retirar a sus hijos del establecimiento.
Según informaron testigos, el accidente ocurrió en el marco de una feria de ciencias en la que los estudiantes presentaban distintos proyectos experimentales.
Uno de los grupos, integrado por alumnos de cuarto año, realizaba la clásica demostración de un volcán artificial cuando, por motivos que aún se investigan, se produjo una explosión.
De acuerdo con la información preliminar, cuatro estudiantes resultaron con quemaduras de diversa gravedad. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández y otros dos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El alumno más afectado presenta quemaduras en el rostro y el pecho.
