Franck rinde tributo a sus raíces: se celebra la 12ª Semana de la Cultura Suiza

Organizada por la Asociación Suiza Interlaken, la semana cultural se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre y será una oportunidad para conectar con la historia y las tradiciones suizas. La agenda incluye actividades variadas para toda la familia:
El mes de octubre en Franck promete ser especial. La comunidad se prepara para celebrar su 155° aniversario con una gran fiesta popular y, además, revivirá sus raíces europeas con la 12ª Semana de la Cultura Suiza, un evento que rinde homenaje a la rica herencia de los inmigrantes fundadores.
Organizada por la Asociación Suiza Interlaken, la semana cultural se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre y será una oportunidad para conectar con la historia y las tradiciones suizas. La agenda incluye actividades variadas para toda la familia:
Martes 23: La semana inicia con un curso de tejido al crochet a las 17:00. Más tarde, a las 19:00, la artista Mabel Kreiff inaugurará una exposición de arte. Durante la apertura, los asistentes podrán disfrutar de una muestra de elementos históricos de la inmigración y comprar tortas típicas.
Miércoles 24: A las 19:00, se ofrecerán talleres de idiomas francés y alemán, a cargo de Agustina Moro y Mabel Jullier. También habrá una exposición sobre la inmigración en Franck y venta de comidas tradicionales.
Jueves 25: El cierre de la semana cultural contará con tres disertaciones a las 19:00. El investigador José Luis Eggel hablará sobre apellidos de origen suizo, Raúl Krohling de Humboldt profundizará en la historia de la "revuelta de Humboldt" y la escritora Silvia Neuman compartirá la historia de la Constitución de las colonias.
La Asociación Suiza Interlaken, fundada en 1995, es un pilar en la difusión de la cultura suiza en la región, una labor que ha sido reconocida por las autoridades locales y que se refleja en este evento.
Fiesta del 155° Aniversario
Para celebrar un nuevo año de vida, la Comuna de Franck invita a una gran fiesta el sábado 11 de octubre, a partir de las 20:00, en el polideportivo comunal. La noche será una fiesta para todos, con un destacado programa musical:
La apertura estará a cargo de Sol Latino. El show principal será del reconocido artista de folclore Juan Fuentes, quien promete un espectáculo lleno de tradición y alegría.
La música continuará con la banda Sonoman, que rendirá un tributo a Soda Stereo. El cierre de la noche estará a cargo de Los Tulipanes y el Dj Ale Escoda.
Además de los shows, el evento contará con un servicio de buffet a cargo de la Cooperadora de la Escuela 321 y una feria de emprendedores locales, lo que ofrecerá una experiencia completa para toda la comunidad y visitantes.
