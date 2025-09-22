Departamento Las Colonias

Una ruta vital: San Jerónimo Norte mejora la conectividad con obras en la 50-S

Se completó la primera etapa de bacheo en la Ruta 50-S, un trabajo de 45 días con hormigón de alta calidad. El plan urbano suma 20 bacheos de gran magnitud y se proyectan más antes del verano. Además, se presentó un plan para mejorar 6,5 km de caminos rurales.