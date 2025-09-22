Educación

La EESO N° 259 de Vera celebra su tradicional Fiesta de Intercolores

El encuentro comenzó con desafíos intelectuales, donde los jóvenes demostraron sus conocimientos, memoria y agilidad mental. Estas competencias, diseñadas para fomentar el aprendizaje de una manera lúdica, se desarrollaron en las aulas y prepararon el terreno para las siguientes etapas de la celebración.