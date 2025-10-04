Histórico

Brillo y emoción: Anna Sarkisova unió a Rosario, Felicia, Pilar y Franck a través de la música

La pianista internacional brindó un concierto inolvidable en el ECU de la UNR, en el marco del Programa Intercomunal. Su visita incluyó una masterclass que acercó excelencia artística a músicos y alumnos de las tres comunidades.