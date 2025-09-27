Con apoyo de la APSV

"Infancias sobre Ruedas": Villa Gobernador Gálvez impulsa la educación vial desde los jardines

El programa consiste en encuentros al aire libre donde niños y niñas de jardines de infantes, acompañados por sus familias y docentes, recorren un circuito con sus bicicletas, patines, monopatines o patacletas. Este circuito se complementa con juegos y dispositivos municipales diseñados específicamente para la enseñanza vial.