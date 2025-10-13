#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Departamento Las Colonias

Mate, fuego y tradición: Matilde prepara su gran fiesta del 135° Aniversario

El próximo 19 de octubre, la localidad celebrará el III Concurso de Asado a la Estaca y el Concurso del Mejor Mate, con participación abierta a la comunidad.

Matilde promete una jornada que combina tradición, cultura, gastronomía y participación comunitaria, invitando a todos a disfrutar de sus sabores y de la emblemática costumbre del mate.
 13:06
Por: 

La localidad de Matilde invita a vecinos del pueblo y de la región a participar del Concurso del Mejor Mate, que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, en el marco de la tradicional Fiesta del Asado a la Estaca. La propuesta busca combinar la pasión por el mate con el disfrute de la gastronomía y la cultura regional que caracteriza al evento.

El concurso está abierto a todos los asistentes. Para participar, los interesados deberán subir una foto de su mate a sus historias de Instagram durante la fiesta, mencionando las cuentas @comunadematilde y @estaciondelmate_, e incluyendo el texto: “Fiesta del Asado a la Estaca – Matilde”.

El próximo viernes 20 con motivo de cumplirse el 134° Aniversario del primer paso del tren por Matilde, se preparan una serie de actividades para recordar un histórico acontecimiento.Matilde promete una jornada que combina tradición, cultura, gastronomía y participación comunitaria, invitando a todos a disfrutar de sus sabores y de la emblemática costumbre del mate.

Una vez publicadas, las imágenes se compartirán en las historias de @estaciondelmate_, donde los seguidores podrán votar por su favorita. La foto con más votos será la ganadora.

La competencia se desarrollará de 10:00 a 16:00 horas, y el ganador será anunciado al cierre del evento.

Fuego y tradición: III Concurso de Asado a la Estaca

Matilde también celebra sus 135 años de historia con el III Concurso de Asado a la Estaca, que se realizará el sábado 19 de octubre a partir de las 10:00 horas. La competencia tendrá lugar en el Predio del Ferrocarril, un espacio emblemático que evoca la historia e identidad de Estación Matilde.

Se espera la participación de numerosos equipos que buscarán demostrar su maestría en la cocción lenta y perfecta del asado a la estaca, una técnica que requiere paciencia, precisión y profundo conocimiento del fuego. Además, el evento será un gran encuentro social, con comidas, música y actividades conmemorativas del aniversario.

Este año, el evento que comenzará a las 10 horas en el predio del ferrocarril contará con la participación de 15 concursantes y tendrá un fin solidario, ya que lo recaudado se destinará a instituciones locales.Matilde promete una jornada que combina tradición, cultura, gastronomía y participación comunitaria, invitando a todos a disfrutar de sus sabores y de la emblemática costumbre del mate.

Novedad 2025: el Cupo de Dupla Regional

Para esta edición, la Comuna introduce el cupo de dupla regional, que permite a los asadores de Matilde invitar a un participante de otra localidad para conformar un equipo binacional. La iniciativa busca fortalecer lazos entre localidades y fomentar el intercambio de experiencias y secretos parrilleros entre la región.

Inscripciones abiertas

Los equipos interesados deben formalizar su inscripción cuanto antes. Para anotarse y obtener más información sobre las bases y condiciones, los aspirantes pueden comunicarse con la Comuna al WhatsApp (+54 9) 342 4054433.

Con esta propuesta, Matilde promete una jornada que combina tradición, cultura, gastronomía y participación comunitaria, invitando a todos a disfrutar de sus sabores y de la emblemática costumbre del mate.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Las Colonias
Fiestas regionales
Eventos Culturales

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro