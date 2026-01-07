Visita especial

Los Reyes Magos llevaron alegría a las Escuelas de Verano de Villa Gobernador Gálvez

Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron las Escuelas de Verano que se desarrollan en el Club Sportivo y en el predio de la Cooperativa Integral. La propuesta, impulsada de manera conjunta por la Municipalidad y el gobierno provincial, convoca a cientos de niños y niñas durante el receso estival.