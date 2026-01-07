Los Reyes Magos llevaron alegría a las Escuelas de Verano de Villa Gobernador Gálvez
Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron las Escuelas de Verano que se desarrollan en el Club Sportivo y en el predio de la Cooperativa Integral. La propuesta, impulsada de manera conjunta por la Municipalidad y el gobierno provincial, convoca a cientos de niños y niñas durante el receso estival.
"Nos da mucha alegría ver la felicidad de los chicos y los padres por poder disfrutar de esta propuesta”
Durante la mañana de este martes, los Reyes Magos, acompañados por la tradicional Estrella de Belén, recorrieron las Escuelas de Verano que funcionan en el Club Sportivo y en el Polideportivo de la Cooperativa Integral. Allí compartieron juegos, actividades recreativas y momentos de alegría junto a los niños y niñas que participan de las colonias de verano.
La visita generó un clima festivo y de gran entusiasmo entre los participantes, quienes disfrutaron de una jornada diferente en el marco de las actividades estivales que se desarrollan diariamente en la ciudad.
Un trabajo conjunto
En relación a la iniciativa, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó la importancia del trabajo articulado entre el Municipio y el gobierno provincial.
“Estamos muy contentos de poder comenzar este 2026 con las Escuelas de Verano. Entre el Club Sportivo y el Polideportivo de la Cooperativa Integral contamos con más de 500 chicos inscriptos, lo que nos permite llevar adelante esta propuesta gracias al acompañamiento del gobierno provincial”, señaló.
Asimismo, la funcionaria subrayó el valor social de la propuesta.
“Poder sostener esta iniciativa durante el mes de enero es muy satisfactorio. Nos llena de alegría ver la felicidad de los chicos y también de las familias, que pueden disfrutar de este espacio de contención, recreación y encuentro”, agregó.
Más de mil vecinos participan de las propuestas de verano
Culasso también resaltó que las Escuelas de Verano forman parte de un programa más amplio de actividades estivales impulsadas por el Municipio.
“Además de las colonias para niños y niñas, contamos con la colonia de adultos mayores, el Verano Joven y las propuestas destinadas a quienes participan de los Centros de Día, el programa Nueva Oportunidad y el Centro de Atención a la Diversidad. En total, más de 1.000 villagalvenses están participando de las distintas actividades de verano”, afirmó.
Inscripción abierta durante todo el mes de enero
Las Escuelas de Verano se desarrollarán durante todo el mes de enero, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 horas. Desde la organización informaron que la inscripción continúa abierta.
Quienes deseen inscribir a sus hijos podrán hacerlo de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, en los mismos espacios donde se realizan las actividades. Para completar el trámite deberán presentar fotocopia del DNI y certificado médico.