San Lorenzo destinará 120 millones de pesos anuales para sostener las guardias del Hospital Granaderos a Caballo

La Municipalidad de San Lorenzo y el Hospital Provincial Granaderos a Caballo firmaron un convenio mediante el cual el Estado municipal realizará un aporte de 120 millones de pesos anuales para el sostenimiento de las guardias médicas del efector.
El acuerdo fue rubricado por el intendente Leonardo Raimundo y el director del hospital, Andrés Ulises Lanaro, consolidando a San Lorenzo como la única ciudad de la región que brinda un respaldo económico sostenido a la institución sanitaria.
La firma del convenio tuvo lugar este martes en el despacho de Intendencia y contó además con la participación de la administradora general del hospital, María Fernanda Sauvanet. A partir de este acuerdo, el Municipio contribuirá con fondos propios para garantizar el funcionamiento continuo de un servicio esencial para toda la comunidad y la región.
Según lo establecido en el artículo primero del convenio, la Municipalidad aportará, a partir del 1° de febrero de 2026, la suma de 10 millones de pesos mensuales al Hospital Granaderos a Caballo.
Dichos fondos estarán destinados exclusivamente al pago de honorarios de los profesionales que realizan guardias médicas en la institución, bajo la administración del propio efector provincial.
En cuanto a la vigencia, el acuerdo tendrá un plazo inicial de seis meses y se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes manifieste de manera fehaciente su decisión de rescindirlo, conforme lo dispone el segundo artículo del documento.
Desde el Municipio destacaron que este aporte reafirma el compromiso de la gestión local con la salud pública y subrayaron que San Lorenzo es actualmente la única ciudad de la región que realiza un acompañamiento económico permanente para el funcionamiento de un hospital provincial.
La Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente de la Municipalidad de San Lorenzo informó que el lunes 12 de enero dará inicio la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en embarazadas. La campaña persigue el objetivo de proteger a los recién nacidos de infecciones respiratorias graves durante los primeros seis meses de vida.
Esta vacuna, gratuita y obligatoria, se encuentra incorporada al Calendario Nacional de Vacunación y está destinada exclusivamente a las gestantes que estén entre las semanas 32 y 36 con la aplicación de una dosis única. Para su aplicación no es necesaria la indicación de un profesional médico.
El VSR es el principal agente causal de infección respiratoria aguda en lactantes y niños pequeños.
Si bien la mayoría de estos casos corresponden a cuadros leves, se estima que el 20-30% puede desarrollar compromiso respiratorio bajo (bronquiolitis o neumonía) durante la primoinfección y evolucionar a formas potencialmente graves. De hecho, el virus causa un tercio de las muertes en niños durante el primer año de vida.
Se transmite a través de las secreciones respiratorias (gotitas) que las personas infectadas diseminan cuando tosen o estornudan, y por contacto directo.
Todos los años durante los meses de otoño/invierno, se produce un aumento en la circulación del VSR, que genera un incremento en las consultas pediátricas ambulatorias y de las internaciones, especialmente de niños menores de 1 año.