Aporte clave

San Lorenzo destinará 120 millones de pesos anuales para sostener las guardias del Hospital Granaderos a Caballo

El aporte se formalizó mediante la firma de un convenio entre el intendente Leonardo Raimundo y el director del efector, Andrés Lanaro. De este modo, San Lorenzo se consolida como la única ciudad de la región que brinda un respaldo económico sostenido al Granaderos a Caballo.