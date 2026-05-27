Villa Gobernador Gálvez

El deporte como punto de encuentro: escuelas deportivas compartieron una jornada familiar en el Parque Regional

Participantes de las escuelas deportivas municipales de vóley, pilates, stretching y funcional compartieron una jornada recreativa junto a sus familias en el Parque Regional. La actividad puso en valor el rol de la familia en la práctica deportiva y reflejó el crecimiento de una propuesta que reúne a unas 2.000 personas en más de 30 disciplinas distribuidas en distintos espacios de la ciudad.