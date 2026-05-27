El Parque Regional fue escenario de una jornada especial en la que alumnos, profesores y familiares de distintas escuelas deportivas municipales compartieron actividades recreativas en el marco de la celebración del “Día de la Familia”.
El deporte como punto de encuentro: escuelas deportivas compartieron una jornada familiar en el Parque Regional
Participantes de las escuelas deportivas municipales de vóley, pilates, stretching y funcional compartieron una jornada recreativa junto a sus familias en el Parque Regional. La actividad puso en valor el rol de la familia en la práctica deportiva y reflejó el crecimiento de una propuesta que reúne a unas 2.000 personas en más de 30 disciplinas distribuidas en distintos espacios de la ciudad.
La propuesta reunió a integrantes de las escuelas de vóley, pilates, stretching y funcional, quienes participaron de juegos, dinámicas grupales y espacios de encuentro diseñados para promover la integración entre quienes forman parte de estas actividades a lo largo del año.
Más allá del aspecto deportivo, la iniciativa buscó destacar el papel que cumplen las familias en el acompañamiento cotidiano de niños, jóvenes y adultos que participan de las diferentes disciplinas. Durante la tarde, el clima estuvo marcado por la recreación, el intercambio y la posibilidad de compartir una experiencia distinta fuera de los espacios habituales de entrenamiento.
La actividad también permitió visibilizar el alcance que han adquirido las propuestas deportivas impulsadas desde el ámbito municipal, que año tras año suman participantes y amplían su presencia en distintos sectores de la ciudad.
Una red deportiva que alcanza a más de 2.000 vecinos
Actualmente, la ciudad cuenta con más de 30 escuelas deportivas distribuidas en clubes, centros municipales y espacios comunitarios, con una participación cercana a las 2.000 personas de diferentes edades.
Las propuestas abarcan una amplia variedad de disciplinas que incluyen vóley, básquet, hockey, patín, gimnasia infantil, ritmos, kung fu, ajedrez, zumba, esgrima, tela, stretching, pilates y entrenamiento funcional, entre otras.
Las actividades se desarrollan principalmente en las instalaciones de los clubes Sportivo, Sarmiento y Talleres, además de centros municipales como San Enrique, La Ribera y el CIC 20 de Junio.
Uno de los aspectos destacados del programa es que la gran mayoría de las actividades son gratuitas, lo que favorece el acceso de vecinos de todas las edades a espacios de práctica deportiva, recreación y socialización.
En los últimos meses, además, se incorporaron nuevas propuestas como stretching y funcional, ampliando la oferta existente y respondiendo a la creciente demanda de actividades vinculadas al bienestar físico y la vida saludable.
El deporte como herramienta de inclusión y comunidad
El crecimiento sostenido de las escuelas deportivas refleja una tendencia cada vez más marcada: el deporte no sólo es una actividad física, sino también una herramienta de integración social y construcción comunitaria.
Las distintas disciplinas convocan a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, generando espacios de encuentro que trascienden la competencia y promueven hábitos saludables, trabajo en equipo y vínculos interpersonales.
A esta oferta se suma la actividad desarrollada en el natatorio municipal, donde se dictan clases para diferentes edades y niveles, incluyendo natación infantil, adultos, adultos mayores, hidroterapia, gimnasia en el agua, natación inclusiva, matronatación y aquagym.
La diversidad de propuestas permite que personas con distintos intereses y necesidades encuentren un espacio para realizar actividad física de manera regular, favoreciendo la inclusión y el acceso al deporte en toda la comunidad.
La jornada realizada en el Parque Regional fue una muestra de ese trabajo cotidiano. Entre juegos, actividades recreativas y momentos compartidos, familias y deportistas celebraron una fecha especial que tuvo como principal objetivo fortalecer los lazos humanos que se construyen alrededor del deporte y que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en uno de los pilares de la vida comunitaria.