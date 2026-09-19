Esperanza se prepara para una nueva jornada de running. El sábado 21 de noviembre se realizará la segunda edición de la carrera nocturna “Esperanza 2026”, una propuesta que busca consolidarse en el calendario deportivo de la ciudad y la región.
Running en Esperanza: la carrera nocturna vuelve con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros
La segunda edición de la competencia se realizará el sábado 21 de noviembre, desde las 21, con largada y llegada en Plaza San Martín. Se mantendrán las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. Busca consolidarse en el calendario deportivo provincial.
La competencia tendrá largada a las 21 horas desde Plaza San Martín y mantendrá las tres distancias de la primera edición: 3, 5 y 10 kilómetros. En esta oportunidad, el cupo de participantes se incrementará un 50% y llegará hasta los 750 corredores.
La presentación oficial se realizó este miércoles y estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Müller, junto al coordinador del Departamento de Desarrollo y Promoción Deportiva, Matías Strack, y el presidente de Laptime, Martín Palamedi Durizzotto.
Una carrera que busca consolidarse
Durante la presentación, Müller destacó la continuidad de la propuesta y recordó que uno de los objetivos iniciales era incorporar a Esperanza al calendario de carreras de la provincia.
“Estamos muy contentos de poder realizar una nueva edición de este evento”, señaló el intendente, quien valoró especialmente la respuesta obtenida durante el primer año. En ese sentido, explicó que el incremento del cupo apunta a seguir consolidando la competencia.
Müller también puso el foco en una de las características distintivas de la propuesta: el horario. “Que sea nocturna es un diferencial que hace más atractiva la carrera”, sostuvo, y vinculó esta posibilidad con el proceso de incorporación de iluminación LED en distintos sectores de la ciudad.
El intendente también destacó que el running cuenta con una importante cantidad de practicantes en Esperanza, un factor que contribuyó a impulsar la continuidad del evento.
Más corredores y los mismos recorridos
Strack explicó que la organización tomó en cuenta la experiencia de la primera edición y los aportes recibidos tanto de corredores como de vecinos.
El objetivo para este año será alcanzar los 750 inscriptos, lo que representa un crecimiento del 50% respecto del cupo anterior. Además, se decidió modificar el horario de largada y llevarlo a las 21, con el propósito de reducir posibles inconvenientes vinculados al tránsito.
En cuanto al trazado, se mantendrán las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, una decisión que busca facilitar la participación de quienes ya conocen los recorridos de la primera edición.
Por su parte, Palamedi Durizzotto destacó el crecimiento de la iniciativa. “El año pasado la carrera era un proyecto, hoy es una atracción regional”, afirmó, al remarcar que la respuesta de los corredores permitió ampliar la capacidad para esta segunda edición.
Recorrido, inscripción y cupo
La carrera tendrá largada y llegada en Plaza San Martín y recorrerá sectores de las avenidas De los Colonizadores, Argentina, Rafaela, Córdoba y Hohenfels.
Las inscripciones ya están abiertas y contemplan tres etapas con valores diferenciados. Los interesados pueden registrarse de manera presencial en el Departamento de Desarrollo y Promoción Deportiva, ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal, Aarón Castellanos 1543, de lunes a viernes de 8 a 13.
También es posible inscribirse en Laptime Sportsgroup, Pasaje Irala 2924, Santa Fe, en el mismo horario, o mediante el sitio web de Laptime.
El plazo de inscripción se extenderá hasta el jueves 19 de noviembre, aunque finalizará antes si se completa el cupo máximo de 750 corredores.