Con un cupo de 750 corredores

Running en Esperanza: la carrera nocturna vuelve con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros

La segunda edición de la competencia se realizará el sábado 21 de noviembre, desde las 21, con largada y llegada en Plaza San Martín. Se mantendrán las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. Busca consolidarse en el calendario deportivo provincial.