En el marco de las actividades por el Sesquicentenario de Pilar, la localidad recibió la visita del Teniente de Navío retirado y veterano de la Guerra de Malvinas, Owen Guillermo Crippa, quien protagonizó dos encuentros en los que compartió sus experiencias y reflexiones vinculadas al conflicto del Atlántico Sur.
Malvinas en primera persona: Owen Crippa brindó dos charlas en Pilar
En el marco de los festejos por el Sesquicentenario de Pilar, el Teniente de Navío retirado y veterano de la Guerra de Malvinas, Owen Guillermo Crippa, visitó la localidad y compartió su testimonio en dos encuentros organizados a partir de una convocatoria del Museo de Pilar. Más de 600 personas participaron de las charlas.
La propuesta, impulsada por el Museo de Pilar, convocó a más de 600 personas entre las dos jornadas y permitió acercar a la comunidad el testimonio directo de uno de los protagonistas de la historia reciente de la Argentina.
Dos encuentros para distintas generaciones
La primera charla estuvo destinada especialmente a alumnos y docentes de las escuelas secundarias de Pilar. Allí, los jóvenes tuvieron la posibilidad de escuchar de primera mano el relato de Crippa y conocer aspectos de la Guerra de Malvinas a través de la experiencia personal de un veterano.
El segundo encuentro se desarrolló durante la noche y tuvo carácter abierto para toda la comunidad. Vecinos de Pilar y de la región se acercaron para escuchar el testimonio del exintegrante de la Armada Argentina, en una jornada que combinó historia, memoria y reconocimiento.
La presencia de Crippa permitió generar un espacio de diálogo entre distintas generaciones y recuperar el valor de los testimonios de quienes participaron directamente de uno de los acontecimientos más significativos de la historia argentina contemporánea.
La historia contada por uno de sus protagonistas
Más allá de los contenidos históricos vinculados al conflicto, uno de los aspectos centrales de la visita fue la posibilidad de conocer Malvinas desde la voz de uno de sus protagonistas.
El encuentro también constituyó una oportunidad para homenajear a los veteranos y mantener presente la memoria de quienes participaron de la guerra. En ese sentido, el contacto directo con las nuevas generaciones permitió trasladar esa historia más allá de los libros y los documentos, a través de experiencias personales y vivencias de quien estuvo en el escenario del conflicto.
Para la comunidad educativa, la actividad representó además una instancia de aprendizaje y reflexión, vinculando la historia nacional con el testimonio de un veterano que pudo transmitir sus recuerdos y conocimientos a los estudiantes.
Memoria y reconocimiento en el Sesquicentenario
La visita de Owen Crippa se sumó a las actividades desarrolladas en Pilar con motivo de sus 150 años de historia, aportando una propuesta vinculada con la memoria colectiva y la construcción de identidad.
Desde la organización destacaron el trabajo del Museo de Pilar para concretar la iniciativa y agradecieron la presencia del veterano, así como la participación de los vecinos que acompañaron ambos encuentros.
La convocatoria permitió que más de 600 personas se acercaran a escuchar, conocer y reflexionar sobre Malvinas, en una actividad que tuvo como eje el reconocimiento a los veteranos y la importancia de mantener viva la memoria y transmitirla a las nuevas generaciones.