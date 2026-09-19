Ante más de 600 personas

Malvinas en primera persona: Owen Crippa brindó dos charlas en Pilar

En el marco de los festejos por el Sesquicentenario de Pilar, el Teniente de Navío retirado y veterano de la Guerra de Malvinas, Owen Guillermo Crippa, visitó la localidad y compartió su testimonio en dos encuentros organizados a partir de una convocatoria del Museo de Pilar. Más de 600 personas participaron de las charlas.