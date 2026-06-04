Programa provincial

Esperanza se incorporó al programa "Tu Casa Tuya" y avanzará en la escrituración de 47 viviendas

La ciudad de Esperanza se incorporó al programa provincial “Tu Casa Tuya”, una iniciativa que permitirá avanzar en la regularización dominial de 47 viviendas del barrio La Orilla. El convenio fue firmado entre autoridades municipales y provinciales y busca brindar seguridad jurídica a familias que, tras décadas de espera, podrán acceder a la escritura de sus hogares.