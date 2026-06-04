La ciudad de Esperanza dio un paso importante en materia de regularización habitacional al adherir al programa provincial “Tu Casa Tuya”, una herramienta impulsada por el Gobierno de Santa Fe que busca facilitar la obtención de escrituras para familias que habitan viviendas construidas en terrenos de propiedad municipal.
Esperanza se incorporó al programa "Tu Casa Tuya" y avanzará en la escrituración de 47 viviendas
La ciudad de Esperanza se incorporó al programa provincial “Tu Casa Tuya”, una iniciativa que permitirá avanzar en la regularización dominial de 47 viviendas del barrio La Orilla. El convenio fue firmado entre autoridades municipales y provinciales y busca brindar seguridad jurídica a familias que, tras décadas de espera, podrán acceder a la escritura de sus hogares.
La firma del convenio se concretó entre el intendente Rodrigo Müller y el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, con la participación de la diputada provincial Jimena Senn.
La iniciativa permitirá avanzar en la regularización de 47 viviendas ubicadas en el barrio La Orilla, cuyos ocupantes aún no cuentan con la documentación que acredita formalmente la propiedad de sus hogares.
Una respuesta para familias que esperan desde hace décadas
Los beneficiarios forman parte de un plan habitacional municipal desarrollado en 1980. A pesar de haber transcurrido más de cuatro décadas desde la construcción de las viviendas, muchas familias todavía no habían podido acceder a sus escrituras.
La adhesión al programa provincial permitirá iniciar el proceso administrativo y legal necesario para regularizar la situación dominial de estos inmuebles, brindando mayor seguridad jurídica a sus ocupantes.
Durante el acto, el intendente Müller destacó la importancia de la medida y señaló que se trata de una solución largamente esperada por numerosos vecinos de la ciudad.
“Es fundamental que las familias puedan contar con la escritura de su vivienda, porque les otorga tranquilidad y les permite realizar distintos trámites y gestiones vinculadas a su propiedad”, expresó.
El alcance del programa “Tu Casa Tuya”
La iniciativa provincial fue creada para brindar asistencia técnica y financiera a municipios y comunas que necesitan avanzar en procesos de escrituración de viviendas construidas sobre terrenos de propiedad municipal.
En muchos casos, las administraciones locales enfrentan dificultades económicas para afrontar los costos que demandan estos trámites. Por ese motivo, el programa contempla el acompañamiento de la Provincia para facilitar la regularización de los inmuebles y garantizar que las familias puedan acceder a la documentación correspondiente.
El ministro Enrico explicó que la propuesta se está implementando en distintas localidades santafesinas con el objetivo de resolver situaciones históricas vinculadas a la falta de titularidad formal de numerosas viviendas.
Según indicó, el trabajo conjunto entre Provincia y gobiernos locales resulta clave para acercar soluciones concretas a vecinos que llevan años esperando la regularización de sus hogares.
Trabajo articulado entre Provincia y Municipio
Las autoridades coincidieron en destacar la importancia de la articulación institucional para concretar este tipo de iniciativas. En ese sentido, tanto el intendente como el ministro resaltaron las gestiones realizadas para incorporar a Esperanza al programa.
Por su parte, la diputada provincial Jimena Senn valoró la continuidad de las obras y programas que el Gobierno de Santa Fe viene desarrollando en la ciudad y en el departamento Las Colonias, y ratificó el compromiso de seguir impulsando acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Con la firma de este convenio, Esperanza inicia un proceso que permitirá a 47 familias del barrio La Orilla acceder a un derecho largamente esperado: la escritura de sus viviendas. Más allá del valor legal del documento, la medida representa un paso significativo hacia una mayor seguridad patrimonial y la consolidación de la vivienda como patrimonio familiar para las futuras generaciones.