Comercios locales fueron distinguidos en el concurso de vidrieras navideñas en Esperanza
La Municipalidad de Esperanza entregó los premios del concurso de vidrieras “Esperanza en Navidad”, una iniciativa organizada junto a CICAE y UCOES para reconocer la creatividad y el compromiso de los comercios locales.
La Municipalidad de Esperanza realizó la entrega de premios a los ganadores del concurso de vidrieras "Esperanza en Navidad", una propuesta impulsada en conjunto con el Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) y la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCOES), con el objetivo de promover la actividad comercial y embellecer la ciudad durante las fiestas.
El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco Municipal y fue encabezado por el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, quien estuvo acompañado por la diputada provincial Jimena Senn; el presidente de CICAE, Alberto Balangione; y el presidente de UCOES, Diego Baigorria.
En esta edición del concurso, el primer puesto, con un premio de 500 mil pesos, fue para Arnodo Muebles. El segundo lugar, con una distinción de 300 mil pesos, correspondió a Romina Soledad Lovino, del comercio Chiquiland, mientras que el tercer puesto, con un premio de 200 mil pesos, fue para Marianela Julia Mergen, del local María Paz.
Reconocimiento
Durante la ceremonia, el intendente Müller destacó el valor de la iniciativa como una forma de reconocer el esfuerzo cotidiano de los comerciantes locales.
“Este concurso es una manera de agradecer el trabajo de quienes sostienen la actividad económica de nuestra ciudad y, al mismo tiempo, aportan creatividad y compromiso para generar un clima festivo que disfrutan todos los vecinos. Cada vidriera refleja dedicación, imaginación y amor por Esperanza”, expresó.
Asimismo, el mandatario agradeció el acompañamiento de CICAE y UCOES en la organización del certamen y reafirmó el compromiso del municipio de continuar trabajando de manera articulada con las entidades intermedias para fortalecer el comercio local y promover nuevas acciones conjuntas.
Inaugurarán la renovada Plaza Alemania
El acto inaugural de la renovada Plaza Alemania, ubicada en el barrio Oeste de la ciudad, se realizará el martes 30 de diciembre, a las 19 horas, en la intersección de Italia y Dr. Gálvez.
La puesta en valor de la Plaza Alemania forma parte de una política sostenida de recuperación y mejora de plazas y espacios verdes en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de fortalecer los espacios de encuentro, recreación y convivencia para toda la comunidad.
La renovación de este espacio emblemático del barrio Oeste representa un nuevo paso en la consolidación de una ciudad más ordenada, accesible y con espacios públicos pensados para el disfrute de las familias, niños y adultos mayores.
Desde el municipio destacaron que cada intervención en plazas no solo mejora el entorno urbano, sino que también refuerza el vínculo comunitario y promueve el uso responsable y el cuidado de los espacios comunes.
La inauguración será una oportunidad para que vecinos y vecinas puedan reencontrarse en un espacio renovado y compartir un momento especial junto a la comunidad.