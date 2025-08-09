De Europa a Las Colonias: el 20° Gran Goulash de Humboldt, un viaje al corazón de las tradiciones alemanas
La Unión Alemana presenta una oportunidad única para disfrutar de una noche llena de tradición, buena comida, música y bailes típicos.
La 18va. edición se desarrollará el próximo 26 de agosto a partir de las 21 horas, en lo que promete ser una noche típica, con mucho colorido, tradición y por supuesto el cálido y alegre clima de una verdadera fiesta Alemana.
Los amantes de la gastronomía y la cultura alemana tienen una cita ineludible: la Unión Alemana de Humboldt se prepara para celebrar la 20° Gran Fiesta del Goulash. Este tradicional evento, que ya es un clásico en la región, tendrá lugar el sábado 23 de agosto a las 21 horas en el Salón Social del C.A. Sarmiento.
El gran protagonista de la noche será, sin duda, el tradicional Goulash con papas a la crema.
Este plato emblemático de la cocina centroeuropea, preparado con el toque auténtico de la Unión Alemana, promete deleitar a los paladares más exigentes, ofreciendo una experiencia culinaria reconfortante y llena de sabor. La propuesta gastronómica se complementará con una variada selección de panes caseros.
Pero la fiesta no termina con el plato principal. Los postres también tendrán su momento estelar con el clásico Apfelstrudel y la deliciosa torta alemana, ideales para acompañar con un buen café.
Y para entrar en calor y brindar por dos décadas de tradición, no faltará el Glühwein, el tradicional vino caliente especiado.
La velada contará con la música en vivo de Lustige Musikanten. "Quienes deseen formar parte de esta celebración pueden reservar sus tarjetas comunicándose a los teléfonos 3496-510238 o 3496-577739".
Día del Niño
Este domingo 10 de agosto, la alegría y la magia se apoderarán del Circuito Aeróbico de Humboldt, para celebrar el Día de las Infancias. Desde las 14:30 horas, la comunidad está invitada a vivir una jornada inolvidable con un sinfín de actividades pensadas para toda la familia.
La fiesta promete ser un verdadero despliegue de diversión, con castillos inflables para los más aventureros y estaciones de juegos creativos que estimularán la imaginación de los pequeños. La música será la gran protagonista con el show en vivo de Gulubú Rock, que pondrá a todos a bailar con su ritmo contagioso.
Uno de los momentos más esperados será el homenaje especial a María Elena Walsh, un viaje al mundo de canciones, personajes y fantasía de la icónica autora que ha marcado a generaciones. Además, se sumarán a la celebración la Biblioteca Popular Beck y Herzog, el grupo agroecológico “La Enredadera” y la iniciativa “Me sana la tierra”, ofreciendo propuestas educativas y de conexión con la naturaleza.
Para hacer de la tarde una experiencia aún más dulce, se ofrecerá una chocolatada y torta para compartir, invitando a las familias a traer sus mates y sillones para disfrutar de una merienda al aire libre. La jornada también incluirá paseos en colectivo, agregando un toque de aventura a la celebración.
Así, este domingo se presenta como una oportunidad única para compartir, jugar y celebrar la infancia en un evento que busca unir a la comunidad en torno a la alegría y la cultura.
CreArte Litoral
Humboldt se suma al programa CreArte, una alianza estratégica entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y varios gobiernos locales para fomentar la creación artística y cultural en la región. La Comuna de Humboldt celebró su adhesión a esta iniciativa que busca financiar proyectos de artistas, artesanos, escritores, gestores y emprendedores creativos.
El programa de becas CreArte Litoral 2025 es un fondo concursable que tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural del centro-norte del Litoral. La selección de los proyectos estará a cargo de un jurado compuesto por representantes de la UNL y de la Comuna, y el financiamiento de las becas será compartido entre ambas instituciones.
Esta iniciativa regional es una colaboración entre la Universidad Nacional del Litoral, gobiernos de los departamentos Castellanos, Garay, General Obligado, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Martín y Vera, junto con legisladores de la provincia de Santa Fe.
