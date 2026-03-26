Histórico

Esperanza rinde homenaje a Eva Erni de Borla con una muestra en el Liceo Municipal

La exposición se encuentra montada en el hall del Liceo Municipal José Pedroni y puede visitarse de lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Además, se ofrecen recorridos guiados en dos franjas horarias, facilitando una experiencia más profunda para quienes deseen conocer en detalle su trayectoria.