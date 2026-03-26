Esperanza rinde homenaje a Eva Erni de Borla con una muestra en el Liceo Municipal

La ciudad de Esperanza invita a redescubrir la obra y la vida de Eva Erni de Borla a través de la muestra “Aquella Mujer que se atrevió, a ser Ella …”, organizada por la Municipalidad local.
La exposición se encuentra montada en el hall del Liceo Municipal José Pedroni y puede visitarse de lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Además, se ofrecen recorridos guiados en dos franjas horarias, facilitando una experiencia más profunda para quienes deseen conocer en detalle su trayectoria.
La ciudad de Esperanza invita a redescubrir la obra y la vida de Eva Erni de Borla a través de la muestra “Aquella Mujer que se atrevió, a ser Ella …”, organizada por la Municipalidad local.
La propuesta se realiza al cumplirse 14 años del fallecimiento de la artista y busca poner en valor su legado dentro del patrimonio cultural de la ciudad.
La exposición se encuentra montada en el hall del Liceo Municipal José Pedroni y puede visitarse de lunes a viernes, de 8 a 19 horas.
Además, se ofrecen recorridos guiados en dos franjas horarias, facilitando una experiencia más profunda para quienes deseen conocer en detalle su trayectoria.
Nacida en 1919 en el seno de una familia de colonos suizos fundadores de la ciudad, Eva Erni de Borla construyó un camino singular dentro del mundo del arte.
En un contexto social atravesado por normas conservadoras, su historia se destaca por la decisión de reinventarse y seguir una vocación que despertó en la adultez.
A los 18 años se casó con Armando Borla, quien acompañó su desarrollo artístico. Sin embargo, fue recién a los 30 años cuando inició su formación en el entonces Liceo de Bellas Artes —hoy Liceo Municipal—, donde obtuvo el título en Modelado en 1949.
Ese punto de partida marcó el inicio de una carrera en la que se destacó como escultora y pintora, explorando materiales, técnicas y lenguajes propios.
La producción artística de Eva Erni de Borla se caracterizó por su fuerte impronta personal. Entre sus búsquedas más destacadas se encuentra una propuesta a la que denominó “Pintura sin Pintura”, en la que experimentó con recursos no convencionales para expresar su visión.
Su obra estuvo profundamente vinculada a la naturaleza y a lo sensorial, con un enfoque que integraba lo simbólico y lo espiritual. Aunque algunas de sus creaciones fueron exhibidas fuera de Esperanza, gran parte de su reconocimiento se mantuvo en el ámbito local.
Varias de sus piezas aún se conservan en distintas localidades, mientras que otras no perduraron debido a la fragilidad de los materiales utilizados.
Más allá de su producción artística, la figura de Eva Erni de Borla se consolida como la de una mujer que desafió los mandatos de su época para construir una identidad propia. Su historia representa un ejemplo de perseverancia, creatividad y libertad expresiva.
Desde el municipio remarcaron la importancia de esta muestra como una forma de acercar su legado a nuevas generaciones y fortalecer la identidad cultural local. La invitación está abierta a toda la comunidad para recorrer una propuesta que no solo rescata la obra de la artista, sino también su historia de vida y su aporte al arte.