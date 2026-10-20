La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez realizará este martes 20 de octubre la Expo Carreras 2026, una iniciativa destinada a acercar a los estudiantes secundarios la oferta educativa de nivel universitario y terciario de la región.
Villa Gobernador Gálvez abre un espacio para conocer opciones de estudio y formación profesional
La jornada se desarrollará este martes 20 de octubre, de 10 a 15, en el Club Talleres. Estudiantes secundarios podrán conocer las propuestas académicas de universidades e institutos terciarios, además de acceder a espacios de orientación vocacional y empleo.
La actividad tendrá lugar de 10 a 15 en el Club Talleres, ubicado en avenida Juan Domingo Perón 1790, y contará con la participación de 36 universidades e institutos terciarios.
La propuesta se desarrolla en el marco del programa municipal “Muni en tu escuela” y busca brindar herramientas para que los jóvenes puedan conocer alternativas de formación y planificar sus próximos pasos al finalizar la secundaria.
Universidades, institutos y orientación vocacional
Durante la exposición, los estudiantes podrán dialogar directamente con representantes de las instituciones participantes, conocer las carreras disponibles y consultar sobre las distintas opciones de formación académica.
La subsecretaria de Educación y Cultura, Yamila Novo, explicó que la actividad está especialmente dirigida a quienes transitan el último año de la escuela secundaria. El objetivo es que puedan acceder a información concreta sobre las propuestas educativas y evaluar las alternativas de acuerdo con sus intereses.
El contacto directo con las instituciones permitirá conocer las características de las carreras y obtener información para tomar decisiones sobre el futuro académico y profesional.
También habrá espacios municipales y recreativos
Además de la oferta universitaria y terciaria, la jornada contará con stands de distintas áreas municipales, entre ellas Orientación Vocacional, Empleo, Área Joven y Centros de Día.
La propuesta incluirá también una zona de juegos, con actividades complementarias para los asistentes.
De esta manera, la Expo Carreras busca reunir en un mismo espacio información sobre educación superior, formación y oportunidades de desarrollo para los jóvenes de Villa Gobernador Gálvez y la región.