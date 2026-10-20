Expo Carreras 2026

Villa Gobernador Gálvez abre un espacio para conocer opciones de estudio y formación profesional

La jornada se desarrollará este martes 20 de octubre, de 10 a 15, en el Club Talleres. Estudiantes secundarios podrán conocer las propuestas académicas de universidades e institutos terciarios, además de acceder a espacios de orientación vocacional y empleo.