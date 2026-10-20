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Expo Carreras 2026

Villa Gobernador Gálvez abre un espacio para conocer opciones de estudio y formación profesional

La jornada se desarrollará este martes 20 de octubre, de 10 a 15, en el Club Talleres. Estudiantes secundarios podrán conocer las propuestas académicas de universidades e institutos terciarios, además de acceder a espacios de orientación vocacional y empleo.

Expo Carreras 2026: estudiantes podrán conocer la oferta universitaria y terciaria de la regiónExpo Carreras 2026: estudiantes podrán conocer la oferta universitaria y terciaria de la región
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La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez realizará este martes 20 de octubre la Expo Carreras 2026, una iniciativa destinada a acercar a los estudiantes secundarios la oferta educativa de nivel universitario y terciario de la región.

La actividad tendrá lugar de 10 a 15 en el Club Talleres, ubicado en avenida Juan Domingo Perón 1790, y contará con la participación de 36 universidades e institutos terciarios.

La propuesta se desarrolla en el marco del programa municipal “Muni en tu escuela” y busca brindar herramientas para que los jóvenes puedan conocer alternativas de formación y planificar sus próximos pasos al finalizar la secundaria.

Universidades, institutos y orientación vocacional

Durante la exposición, los estudiantes podrán dialogar directamente con representantes de las instituciones participantes, conocer las carreras disponibles y consultar sobre las distintas opciones de formación académica.

La subsecretaria de Educación y Cultura, Yamila Novo, explicó que la actividad está especialmente dirigida a quienes transitan el último año de la escuela secundaria. El objetivo es que puedan acceder a información concreta sobre las propuestas educativas y evaluar las alternativas de acuerdo con sus intereses.

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El contacto directo con las instituciones permitirá conocer las características de las carreras y obtener información para tomar decisiones sobre el futuro académico y profesional.

También habrá espacios municipales y recreativos

Además de la oferta universitaria y terciaria, la jornada contará con stands de distintas áreas municipales, entre ellas Orientación Vocacional, Empleo, Área Joven y Centros de Día.

La propuesta incluirá también una zona de juegos, con actividades complementarias para los asistentes.

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De esta manera, la Expo Carreras busca reunir en un mismo espacio información sobre educación superior, formación y oportunidades de desarrollo para los jóvenes de Villa Gobernador Gálvez y la región.

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