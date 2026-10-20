Sunchales celebró este lunes el 140° aniversario de su fundación con un acto central en Plaza Libertad y un desfile cívico en el que participaron más de 60 instituciones de la ciudad.
Sunchales cumplió 140 años y puso en valor su identidad productiva
La ciudad del departamento Castellanos conmemoró el aniversario de su fundación, el 19 de octubre de 1886, con un acto central en Plaza Libertad y un desfile cívico del que participaron más de 60 instituciones locales. La celebración reunió a autoridades y representantes de la comunidad
La ceremonia contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente local, Pablo Pinotti, junto a otras autoridades provinciales y representantes de instituciones de la comunidad.
Durante el acto se destacó la trayectoria de la ciudad, su identidad vinculada al trabajo y el aporte de sus habitantes al desarrollo de la región.
Historia, trabajo e identidad local
En su discurso, Pullaro recordó los antecedentes históricos de la región y la presencia de Manuel Belgrano en 1810, durante su expedición al Paraguay. También hizo referencia a los inmigrantes que se establecieron en la zona y contribuyeron al crecimiento de la localidad.
Pullaro precisó que “Sunchales nace todos los días: cuando una maestra se levanta temprano para ir a dar clases, cuando un policía se sube al móvil para brindar seguridad pública, cuando un agricultor siembra la tierra para producir granos y hacer grande a la región”.
“Sunchales nace todos los días con la esperanza de hacerla cada vez más grande, como lo soñaron sus fundadores, pero fundamentalmente como lo diseñamos para que esta provincia sea el tractor que empuje a la República Argentina al cambio”.
El gobernador vinculó esa historia con las actividades que sostienen la vida cotidiana y la economía de Sunchales, desde la educación y los servicios públicos hasta la producción agropecuaria.
Por su parte, el intendente Pinotti resaltó la identidad productiva de la ciudad y el papel que desempeñaron el cooperativismo, la actividad manufacturera y los emprendimientos locales en su desarrollo. También destacó la tarea de las instituciones como parte de la vida comunitaria.
Infraestructura y producción, entre los desafíos
Durante la ceremonia, Pullaro hizo referencia a la importancia de fortalecer la infraestructura para acompañar el crecimiento productivo de Santa Fe. Entre los temas mencionados se encuentran el estado de las rutas, el acceso al gas natural y el desarrollo de los sistemas energéticos.
En particular, señaló la necesidad de mejorar la infraestructura vial de la ruta nacional 34, un corredor relevante para la circulación de personas y mercancías en la región.
El mandatario también mencionó la educación, la ciencia y la tecnología como áreas vinculadas con la mejora de la competitividad y la eficiencia de las actividades productivas.
Del acto participaron, además, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Clara García, y el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, entre otras autoridades.