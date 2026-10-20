Con la participación del gobernador

Sunchales cumplió 140 años y puso en valor su identidad productiva

La ciudad del departamento Castellanos conmemoró el aniversario de su fundación, el 19 de octubre de 1886, con un acto central en Plaza Libertad y un desfile cívico del que participaron más de 60 instituciones locales. La celebración reunió a autoridades y representantes de la comunidad