Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Calzada reducida por accidentes
Dos choques sobre Ruta Nacional 168 mano a Santa Fe a la altura de la ciudad Universitaria y otro en el ingreso al puente Oroño
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se mantienen cambios en la circulación para ingresar al Puente Carretero.
La Municipalidad de Santo Tomé solicitó a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial apostado en la zona.
En Santo Tomé, el tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. A su vez, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte total entre Ricardone y la vieja Ruta 9
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece restringida la circulación para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.
RN 174: trabajos en el puente Rosario-Victoria
En la Ruta Nacional 174, a la altura del kilómetro 59,2, se realizan trabajos sobre la calzada.
Durante la ejecución de las tareas, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.
Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del río Paraná
Debido a la crecida del río Paraná, se recomienda extremar las medidas de precaución al circular por la Ruta Provincial 1, en el norte de Santa Fe.
En distintos sectores hay personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Avenida Circunvalación de Rosario
Se encuentra cortado totalmente el tránsito a la altura de Presidente Perón, en sentido norte, debido a un siniestro vial que involucra a dos motocicletas.
Los vehículos son desviados por calle Uriburu. Se solicita respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.