San Genaro lleva adelante un plan de obras viales que contempla la pavimentación de 17 cuadras con hormigón elaborado, además de trabajos de cordón cuneta y mejorado con ripio en diferentes calles de la ciudad.
San Genaro suma mejoras viales con una inversión de $366 millones
Con una inversión de $366 millones, se ejecutan trabajos de pavimentación en 17 cuadras y obras de cordón cuneta y mejorado con ripio en distintos sectores de la ciudad. Según la información oficial, el proyecto presenta un avance del 70%.
Las tareas se realizan mediante un convenio entre el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de San Genaro, con una inversión total de $366 millones. El objetivo es mejorar la circulación, las condiciones de transitabilidad y la infraestructura urbana.
De acuerdo con los datos difundidos, los trabajos presentan un avance del 70%.
Las calles donde se realizan los trabajos
La pavimentación se desarrolla en distintos tramos de las calles Jorge L. Borges, Dr. Ricardo Balbi, Alberto Maritano, Carlos Pellegrini, bulevar Suizo, Juan Chavarri, Juan D. Perón, Corrientes y Nilson Maritano.
Por otra parte, las tareas de cordón cuneta y mejorado con ripio abarcan sectores de Rivadavia, entre Chacabuco y bulevar Suizo; Bolívar, entre 1° de Mayo y bulevar Suizo; 25 de Mayo, entre Catamarca y La Rioja; y Tucumán, entre 19 de Septiembre y 9 de Julio, además del sector de 25 de Mayo y 9 de Julio.
También se trabaja sobre Sebastianelli, entre Mendoza y Tucumán; Tucumán, entre Güemes y bulevar Italia; Vimo, entre Elvira de Grandov y José Pedroni; y José Pedroni, entre Perotti y Di Paolo.
Obras complementarias de cordón cuneta
El proyecto incluye, además, la construcción de cordón cuneta en calle Tucumán, entre Moreno y Belgrano, y en el margen norte de calle Blotta, entre Juan D. Perón y Córdoba.
Las intervenciones forman parte de las mejoras previstas para distintos sectores de San Genaro, con el propósito de optimizar la infraestructura vial y facilitar el desplazamiento de vehículos y vecinos.