En el sur santafesino

Especialistas abordarán la prevención de enfermedades zoonóticas en Casilda

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario llevará adelante el jueves 22 de octubre la II Jornada de Concientización sobre Enfermedades Zoonóticas. La actividad comenzará a las 16 en el anfiteatro de la institución y estará destinada a estudiantes, docentes, profesionales de la salud y público interesado.