La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con sede en Casilda, realizará la II Jornada de Concientización sobre Enfermedades Zoonóticas, una propuesta orientada a promover el conocimiento y la prevención de patologías que pueden transmitirse entre los animales y las personas.
Especialistas abordarán la prevención de enfermedades zoonóticas en Casilda
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario llevará adelante el jueves 22 de octubre la II Jornada de Concientización sobre Enfermedades Zoonóticas. La actividad comenzará a las 16 en el anfiteatro de la institución y estará destinada a estudiantes, docentes, profesionales de la salud y público interesado.
El encuentro tendrá lugar el jueves 22 de octubre, desde las 16, en el anfiteatro de la casa de estudios. Participarán docentes, especialistas y profesionales invitados, quienes abordarán distintos aspectos de estas enfermedades y su impacto en la salud pública.
Los temas que se abordarán
Entre los contenidos previstos se encuentra la relación entre los animales y los seres humanos en la transmisión de zoonosis, así como las estrategias del parásito Toxocara spp. También se presentarán avances y aportes de investigaciones desarrolladas en el ámbito de la Cátedra de Parasitología.
La actividad propone abordar estas problemáticas desde el enfoque de «Una Salud», una perspectiva integral que reconoce la interrelación entre la salud humana, la salud animal y el ambiente.
Inscripción abierta y certificados de asistencia
La jornada está dirigida a estudiantes, docentes, profesionales de la salud y todas las personas interesadas en las temáticas vinculadas con la salud humana, animal y ambiental.
La organización está a cargo de las cátedras de Parasitología Veterinaria y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR.
Quienes deseen participar pueden completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/Q887VmuWJFckLMK57.
Se entregarán certificados de asistencia a los participantes.